تعرف على موعد مباراة مصر القادمة أمام الكونغو في بطولة كأس الأمم الإفريقية

يستعد في الوقت الراهن الجهاز الفني للمنتخب المصري ، تحت قيادة المدير الفني المكسيكى خافيير أجيرى، من أجل مباراة مصر القادمة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فيعمل الفريق وجهازه الفني بالاستعداد على أكمل وجه من أجل مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، وتعد تلك المباراة الثانية للمنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا 2019.

موعد مباراة مصر القادمة

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام على أرض مصر لعام 2019، كانت قد بدأت يوم أمس الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019 على أن تستمر البطولة حتى يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الشهر القادم، ويذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تأتي هذا العام بمشاركة 24 منتخبًا ، في سابقة من نوعها ، بدلاً من 16 منتخب، وتم تقسيم المنتخبات المختلفة على 6 مجموعات، بعدما كان يتم تقسيمهم على 4 مجموعات فقط.

كأس أمم إفريقيا 2019

ويذكر أن المنتخب الوطنى قد قام بخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم أمس الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 أمام منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا، وقد نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب زيمبابوى بعدف مقابل لاشئ، كان قد أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه بعد مرور 40 دقيقة من أحداث الشوط الأول، ويأتي ذلك بعد مباراة زادت فيها أجواء الحماسة من قبل الطرفين.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ومن المخطط أن يخوض المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني المكسيكى خافيير أجيرى مباراته القادمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو لعام 2019، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء ، فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر في المجموعة الأولى للبطولة

وتأتي مصر ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتضم تلك المجموعة كل من منتخب مصر، ومنتخب زيمباوي ، وكذلك منتخب أوغندا ، بالإضافة إلى منتخب الكونغو الديمقراطية، ومن المقرر أن تعقد المباراة الثالثة للمنتخب المصري في ظل فعاليات المجموعة الأولى ضد منتخب أوغندا، على أن يكون ذلك يوم الأحد الموافق 30 من شهر يونيو لعام 2019، في تمام الساعة التاسعة مساءً.