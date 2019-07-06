تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا ، حيث تلعب اليوم مباراة قوية في بطولة أمم افريقيا على أرضية إستاد القاهرة والتي تجمع المنتخب المصري والمنتخب الجنوب أفريقي ، ويسعى المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور إلى تقديم أداء مميز في هذه المباراة من أجل الوصول والتأهل إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية ، حيث يأمل الجهور المصري بتحقيق هذه البطولة ، حيث يتمسك المنتخب المصري بهذه البطولة لأنها على أرضه وبين جمهوره، أما على الجانب الأخر فيسعى المنتخب الجنوب أفريقي إلى الفوز في هذه المباراة والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة .

بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مصر × جنوب أفريقيا قناة بي ان سبورت ماكس

قنا تايم سبورت 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

التشكلية المتوقعة للمنتخب المصري لمواجهة جنوب أفريقيا

يدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري المباراة بكل نجومه وكل لاعبيه من اجل مواجهة مباراة قوية أمام جنوب أفريقيا، على أرضية إستاد ملعب القاهرة ، ويدخل المنتخب المصري المباراة بدون إي إصابات أو إيقافات بفضل الله ، وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري في هذه المباراة :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.