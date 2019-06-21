تعرف على .. موعد مباراة مصر وزيمباوي اليوم 21- 6- 2019 ببطولة الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

ينتظر الملايين من مشجعي ومحبي كرة القدم خلال الساعات القادمة، بدء المباراة الافتتاحية والأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو الحدث الكروي الأكبر والأكثر شهرة وانتشارًا في الفترة حاليا، ليس على مستوى إفريقيا والوطن العربي فقط، بل على مستوى العالم أجمع، ومن هنا يبحث الكثير عن معد مباراة مصر وزيمباوي ، وهي المباراة الأوللى للبطولة ، والتي ستقام اليوم الجمعة 21 من شهر يونيو 2019.

موعد مباراة مصر وزيمباوي اليوم الجمعة

ومن الجدير بالذكر أن مباراة مصر وزيمباوي من المقرر أن تقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، وذلك بحضور أكثر من 70.000 مشجع، لم تقتصر جنسياتهم على أبناء الأرض المصريين فقط، فتشمل المباراة مشجعي منتخب زيمبازي أيضًا، الذين قد بدأ بالوصول إلى مصر من أجل حضور مباراة الافتتاح اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستعقد هذا العام في مصر، وذلك بدءً من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 19 يوليو المقبل، وقد أتي ذلك بعد أن تم سحب بطولة كأس الأمم الإفريقية من دولة الكاميرون بسبب تأخيرهم في تسليم البنية التحتية من أجل إقامة المباريات، كما يذكر أن البطولة ستتم بمشاركة 24 منتخب من مختلف أنحاء إفريقيا، تم تقسيمهم على 6 مجموعات، في ظاهرة من نوعها بعدما كانت تقام بين 16 منتخب، و4 مجموعات فقط.

تفاصيل مباراة مصر وزيمباوي

يذكر أن منتخب مصر يسعى جاهدًا من أجل الفوز بتلك المباراة، حتى يتمكن من أخذ الثلاث نقاط، لحسم الخطوة الأولى وتصدر مجموعة المنتخب المصري، ويأتي المنتخب بقيادة المدرب المكسيكى خافير أجيرى، الذي يسعى جاهدًا من أجل حصول الفراعنة على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن منتخب مصر كان قد قام بخوض مباراتين وديتين قبل بدء بطولة كأس أمم افريقيا، وكانت المباراة الأولى أمام منتخب تنزانيا، أما المباراة الثانية فكانت أمام منتخب غينيا، وأقيمت المبارتين داخل استاد برج العرب، وكان للمنتخب اليد العليا في المباريتين، فقد فاز بالأولى بهدف مقابل لاشئ، بينما فاز المنتخب المصري بالمبارة الثانية ضد غينيا بثلاثة أهداف للمنتخب المصري مقابل هدف واحد لمنتخب غينيا.

ومن الجدير بالذكر أن المدرب الفني للمنتخب المصري خافير أجيرى قد قام بإشراك جميع اللاعبين خلال المباراتين الوديتين، من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين، كما قد قام المدرب بالانتهاء من بناء التشكيل الأساسي بناء على تلك المبارتين، فقد قام باختيار الذي سيشارك فى بطولة أمم افريقيا، كما تمكن الجهاز الفني للمنتخب المصري من معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فى المنتخب المصري.

كما يذكر أن المدرب الفني للمنتخب “أجيري” قد قام بعقد جلسات مكثفة مع لاعبي المنتخب المصري، يحثهم فيها على بذل قصارى جهودهم، وعلى أهمية الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، من أجلهم وخاصة أن الكثير من اللاعبين تعتبر تلك مشاركتهم الأولى في بطولة “الكان”، ومن أجل المشجعين من أبناء مصر، خاصة أن البطولة تقام على أراضي مصرية، مع حرصه على تخفيف الضغط على اللاعبين، حتى يتمكنوا من التركيز في المباريات.

فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

يبدأ حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المخطط أن تستمر فعاليات الافتتاح ساعتين حت بدء مباراة مصر وزيمبابوي التي ستنطلق في تمام العاشرة مساءً، ويأتي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم بمشاركة المطرب الشعبي حكيم.

ويذكر أن الفنان حكيم كان قد قام بنشر صور له من خلال صفحته الرسمية الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وتحتوي تلك الصور على الكواليس الخاصة بالتحضيرات النهائية من أجل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وعبر عن الصور قائلًا: “متجمعين، من تحضيرات حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية”.

ويذكر أن أغنية الافتتاح “متجمعين” قد جاءت من انتاج شركة سينرجي، وهي تأليف محيي حوار، كما من المقرر أن يحتوي الحفل على مجموعة متنوعة للغاية من الفقرات الفنية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمباوي

ويذكر أن هناك مجموعة من القنوات المفتوحة التي تقوم بنقل فعاليات المباراة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ولكن تستحوذ شبكة قنوات بى ان سبورت على حقوق البث الفضائي.

ويتمكن المشاهدين في مصر من متابعة المباريات من خلال قناة تايم سبورت عن طريق البث الأرضي.