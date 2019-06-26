توقيت مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة أمم افريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل عن مباراة مصر والكونغو الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات من بطولة أمم افريقيا 2019 ، حيث يحرص الجميع من عشاق كرة القدم العربية والمصرية على وجه الخصوص لمتابعة هذه المباراة والتي من خلالها قد يحسم المنتخب المصرى مسألة التأهل إلي الدور القادم من البطولة ، حيث في حال فاز المنتخب المصرى على غريمه الكونغو فانه يعتبر ثاني المتأهلين بجوار نيجريا للدور القادم من بطولة كأس امم افريقيا والتي تقام على أرض جمهورية مصر العربية .

يذكر ان منتخب مصر قد حقق فوزراً صعباً في مستهل مشواره في المباراة الإفتتاحية في بطولة أمم أفريقيا ، حيث فاز المنتخب بهدف وحيد عن طريقة اللاعب تريزيجيه في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول .

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × الكونغو الديمقراطية 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية . قناة بي ان سبورت ماكس

تردد قناة تايم سبورت

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج تردد قناة تايم سبورت ، حيث يمكنك استقبال قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500، مع العلم أن التردد الفضائي سيمكنك من متابعة برامج القناة فقط دون المباريات، التردد 11012 معدل الترميز 27500 أفقي.

تردد قنوات يوروسبورت euro sport

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة يوروسبورت ، حيث يمكنك ضبط تردد قناة يوروسبورت ، قناة eurosport 2 اسبانيا: القمر استرا 1 19.2 شرق، التردد 11686 معدل الترميز 22000 رأسي.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN MAX