تعرف على .. نتيجة مباراة الجزائر وكينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

تابع الملايين من عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم العربي،الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي والتي قد أقيمت منذ ساعات قليلة داخل جمهورية مصر العربية على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ، يوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين بتوقيت أبوظبي.

مباراة الجزائر وكينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري قد أثبت نفسه ببداية قوية منذ الدقائق الأولى، مكنته من السيطرة على مختلف مجريات اللقاء من بداية المباراة، واستمرت المباراة بدون أهداف في محاولات كثيرة للمنتخب الجزائري من أجل النجاح في الهجوم على شباك المنتخب الكيني.

أحداث مباراة الجزائر وكينيا

وقد نجح المنتخب الجزائري في إحراز الهدف الأول له وذلك خلال الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول للمباراة، وقد جاء هذا الهدف من خلال ركلة جزاء قام بتسجيلها من اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، لتصبح نتيجة مباراة الجزائر وكينيا 1- 0 لصالح الجزائر في الشوط الأول، ولم ينتهِ الشوط الأول عند هذا الحد ففي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول قام اللاعب الشهير رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، خلال الدقيقية 43 ، لتصبح نتيجة المباراة بذلك 2 – 0 لصالح الجزائر.

ويبدأ الشوط الثاني بداية تملؤها أجواء الحماسة بين المنتخبين، فالمنتخب الكيني يرغب في تعويض الهزيمة، والفوز عل المنتخب الجزائري حتى يضمن الحصول على ثلاث نقاط، بينما يحارب المنتخب الجزائري من أجل استمرار فوزه وتقدمه الذي يمكنه من انتزاع الثلاث نقاط، وتنتهي أحداث الشوط الثاني بغير تسجيل أي نقاط جديدة لكلا المنتخبين، وتنتهي المباراة بفوز المنتخب الجزائري على المنتخب الكيني وحصوله على الثلاث نقاط.

الجزائر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

كما تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2019 تأتي هذا العام، في نستختها الـ 32 من داخل جمهورية مصر العربية، كما تقام خلال الفترة من 21 يونيو 2019 إلى 19 يوليو القادم، كما يذكر أن مجموعة منتخب الجزائر تضم كل من منتخبات تنزانيا والسنغال وكينيا.