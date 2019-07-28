تعرف علي تشكيل الأهلي والزمالك في مبارة القمة 118 بالدوري المصري

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان انتهاء الفصل الاخير من كتاب الدوري المصري الممتاز بمباراة الاهلي والزمالك التي سوف تقام مساء اليوم الاحد في تمام الساعه الثامنة مساء علي استاد الجيش ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية.

تشكيل الاهلي

ويدخل النادي الاهلي المتوج بدرع الدوري قبل انتهاء المسابقة بعد فوزه علي المقاولون العرب يوم الاربعاء الماضي ووصوله للنقطة 77 ليفوز بالدوري للمرة 41 في تاريخه والرابعه علي التوالي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد سليمان

الهجوم : وليد أزارو

الزمالك يدخل مباراة القمة أمام الأهلي بغياب 6 نجوم

تشكيل الزمالك

ويدخل الزمالك صاحب المركز الثاني برصد 72 نقطة ، المباراة وسط غياب 6 من نجوم الفريق أبرزهم الحارس محمود جنش للإصابة وبوسف أوباما للإيقاف ، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : عماد السيد

خط الدفاع : حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم

الهجوم : عمر السعيد

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حكام مباراة القمة

ويدير المباراة طاقم تحكيم مجري حيث كشفت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة القمة من المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة فيما جاء كلا من اشتيفان أولبرت مساعد أول، وبولاش بوازش مساعد ثاني، بجانب ادام فوركش حكم رابع.

وتوج الاهلي بلقب الدوي المصري في نسخته الحالية 2018 -2018 للمرة 41 في تاريخه قبل انتهاء المسابقة بأسبوع كامل عقب فوزه الأربعاء الماضي علي المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ليعتلي رصيده الي 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني بـ 72 نقطة