تعرف علي تشكيل الزمالك اليوم في مواجهة نادي الأتحاد بالدوري المصري

مبارة كبيرة بين نادي الزمالك والأتحاد، حيث يبدء اليوم نادي الزمالك المصري مشوارة في بطولة الدوري العام المصري لموسم 2019-2020، عندما يواجة نادي الأتحاد السكندي في الأسبوع الأول من بطولة الدوري، علي ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها في المباراة الماضية في كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.







ويسعي نادي الزمالك لبداية قوية في مستهل مشوارة ببطولة الدوري المصري، وتحقيق الثلاث نقاط أمام زعيم الثعر للتغلب علي الحالة الغير جيدة التي يعاني منها الفريق، خصوصآ بعد الخسارة أمام الغريم التقليدي له وتقديم شوط أول سي للغاية امام النادي الأهلي وخسارتة لبطولة السوبر المصري.

وقد أعلن المدير الفني لنادي الزمالك، ميتشو التشكيل الذي من المقرر ان يبدء به لقاء اليوم أمام نادي الأتحاد في الجولة الأولي من الدوري، وجاء تشكيل الزمالك علي النحو التالي.







تشكيل نادي الزمالك أمام الأتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمود حمدي “الونش”- حمدي النقاز.

الوسط: أحمد سيد “زيزو”- محمد أوناجم- إمام عاشور- فرجاني ساسي.







الهجوم: خالد بوطيب- مصطفى محمد.

وقد شهد التشكيل الأساسي لنادي الزمالك عدد من التغييرات الكبيرة، حيث قام ميتشو بالذفع بالمدافع الدولي محمود حمدي الونش، ليحل بديلآ لمحمد عبد الغني الذي أصيب في اللقاء الماضي، كما ضم التشكيل الأساسي عودة الظهير الأيسر عبد الله جمعة.

وقرر ميتشو الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو في خط الوسط ليحل مكان طارق حامد الذي تم إيقافة عن لقاء اليوم، واللاعب إمام عاشور، وفي الهجوم المهاجم الدولي المغربي خالد بو طيب، ورأس الحربة المصري مصطفي محمد.