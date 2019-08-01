تعرف علي قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا ضمن قائمته الأفريقية استعداد لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة لموسم 2019-2020 ، إلا انه لم يقيد النجم المغربي المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك محمد أوناجم ، نظرا لانه تم قيده في قائمة فريقه السابق الوداد البيضاوي المغربي، إلا ان نادي الزمالك حفظ حقه في قيد اللاعب فور رفع اسمه من قائمة فريق الوداد المغربي الأفريقية.

قائمة الزمالك الإفريقية

وجاءت قائمة نادي الزمالك الأفريقية لتضم :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي

الدفاع : محمود علاء ، ومحمود حمدي الونش، ومحمد عبد الغني ،ومحمد عبد السلام، وحازم امام، وحمدي النقاز ، ومحمد عبدالشافي ، وعبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، وفرجاني ساسي ،ومحمود عبدالعزيز، ومحمد حسن و يوسف أوباما، ومحمد عنتر، وأحمد سيد زيزو، وأيمن حفني، محمود عبدالرازق “شيكابالا”،و كريم بامبو ، واسلام جابر ، ومصطفي فتحي ، ومحمود عبدالمنعم ” كهربا”.

الهجوم : أشرف بن شرقي و عمر السعيد وخالد بوطيب ومصطفي محمد.

صفقات الزمالك

وكان قد اعلن نادي الزمالك أمس الأربعاء التعاقد مع 10صفقات من بينهم 8 جديد و 2عائدان من الإعارة خلال الميركاتو الصيفي والتي ضمت كلا من محمد عواد محمد أبوجبل ومحمد صبحي ، وكريم بامبو ، وشيكابالا ، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، واسلام جابر ومصطفي محمد، ومحمد عبد الشافي.