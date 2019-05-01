نتيجةمباراة برشلونة والريدز فوز كبير لبرشلونةبثلاثة أهداف دون رد

أعزائي متابعي متعة كرة القدم العالمية، يسعدني من خلال موقعنا كلمة دوت أورج، أن نقدم لكم هذا التقرير عن لقاء برشلونة وليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا،حيث من المؤكد أن المتعة والإثارة ستكون موجودة ، في هذا اللقاء وكيف لا تكون الإثارة موجودة في حضور ميسي وصلاح، ونتمني أن ينال التقرير رضاكم .

أقيمت المباراة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علي ملعب برشلونة (كامب نو)في تمام الساعة ال9 مساء اليوم،وجائت المباراة قوية من الفريقين، أستطاع لويس سواريز أن يسجل لبرشلونة في الدقيقة 26 من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أمتلك ليفربول السيطرة علي الكرة بشكل كبير، ولاحت أكثر من فرصة للتسجيل أبرزها تسديدة محمد صلاح التي أرتدت من القائم، وفي الدقيقة 75 والدقيقة 82 أستطاع الأسطورة ميسي تسجيل هدفين، لتكون مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم في غاية الصعوبة علي الريدز، وكان فريق برشلونة قد فاز في دور الربع نهائي، علي فريق مانشيستر يونايتد 6/1 بمجموع اللقائين ذهاباً وإياباً، وأما فريق ليفربول فقد فاز في نفس الدور علي بورتو البرتغالي بنتيجة 4/0 بمجموع المبارتين.

تشكيل الفريقين

تشكيل فريق برشلونة

حراسة المرمي:(شتيجن)

خط الدفاع:(لونجلية، بيكية،البا،سيميدو)

خط الوسط(أرثور،بوسكيتس،راكيتيتش،)

خط الهجوم (ليونيل ميسي،لويس سواريز،كوتينيو)

تشليل فريق ليفربول

حراسة المرمي(اليسون)

خط الدفاع (فان دايك،روبرتسون،أرنولد،ماتيب)

خط الوسط (فابينيو،كيتا،هيندرسون)

خط الهجوم(محمد صلاح، ساديو ماني،فرمينيو)

القناة الناقلة للقاء وحكم اللقاء

الفريقين موعد المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة حكم المباراة برشلونة*ليفربول التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بي أن سبورت HD1 كامب نو بيورن كويبرس

وفي نهاية التقرير نتمني أن تكونو قد إستمتعتم بالقاء،

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