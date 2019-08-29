تعرف علي نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020، برشلونة والريال كلاهما في مجموعة الموت.

اقيمت اليوم حفل قرعة دوري ابطال اوروبا 2020 لدور المجموعات، حيث عقدت في موناكو بفرنسا، وقد كان بها بعض الاصطدامات العنيفة كمواجهة باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في نفس المجموعه، كما وقع ايضا اصطدام اخر لبرشلونة مع بروسيا دورتموند الالماني وانتر ميلان الايطالي في مجموعة ايضاً.

نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2020.

المجموعة الأولى باريس سان جيرمان ريال مدريد كلوب بروج جالطة سراي المجموعة الثانية بايرن ميونخ توتنهام أولمبياكوس النجم الأحمر المجموعة الثالثة مانشستر سيتي شاختار دينامو زغرب أتالانتا المجموعة الرابعة يوفنتوس أتلتيكو مدريد ليفركوزن لوكوموتيف موسكو المجموعة الخامسة ليفربول نابولي سالزبورج جينك المجموعة السادسة برشلونة دورتموند إنتر ميلان سلافيا براج المجموعة السابعة زينيت بنفيكا ليون لايبزيج المجموعة الثامنة تشيلسي أياكس فالنسيا ليل

نظام بطولة دوري الابطال وتوقيتات النهائيات.

تتكون القرعه التي اجريت من ثماني مجموعات مكونة من 32 فرقة بواقع كل مجموعة 4 فرق، ومن المقرر ان تبدأ فعاليات دور المجموعات يومي 17 و 18 سبتمبر المقبل ” منافسات الجولة الأولي ” حتي يوم 11 ديسمبر لنذهب سريعاً الي دور ال16 حيث يصعد من كل مجموعة الاول والثاني من الترتيب الاخير بعد الجولة السادسة، ويقام ذهات دور ال16 بعد شهرين تقريباً ومن الممكن بدايته من يوم 19 فبراير وحتي يوم 26 من نفس الشهر لعام 2020 وبعدها بحوالي ثلاث اسابيع تقام مباريات العودة، ثم يقام دور ال8 في شهر ابريل بعد اجراء قرعة ربع نهائي البطولة، اما نصف النهائي سوف يلعب في شهر مايو، وتختتم البطولة في ملعب أتاتورك الأولمبي في نهائي سوف يعقد في 30 مايو.