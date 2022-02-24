تعرف عل مجموعة اليمن في تصفيات كأس آسيا 2023.. الطريق إلى الصين

عُقدت في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، اليوم الخميس، قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس أمم آسيا الصين 2023، حيث ظهر بالفعل تشكيل منتخبات مجموعة اليمن في تصفيات كأس آسيا 2023 للمنتخبات، من الجدير بالذكر أنه يشارك في تلك المرحلة الأخيرة 24 منتخبًا، قسمتهم القرعة على 6 مجموعات، يتأهل إلى نهائيات الصين من تلك المرحلة 11 منتخبًا وهم أبطال المجموعات وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، يذكر أنه قد تأهل بالفعل من قبل للنهائيات 13 منتخبًا إلى جانب الصين البلد المنظم.

مجموعة اليمن في تصفيات كأس آسيا 2023

وضعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الثانية، حيث ضمت مجموعة اليمن في تصفيات كأس أمم آسيا 2023 منتخبات فلسطين ومنغوليا والفلبين، يذكر أن تلك التصفيات تقام بنظام الدورة المجموعة، حيث تٌام مباريات كل مجموعة في دولة، وتستضيف دولة منغوليا مباريات مجموعة اليمن أيام 8 و 11 و 14 يونيو 2022.

مجموعات تصفيات كأس أمم آسيا 2023