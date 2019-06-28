تعليق أبو تريكة ومحمد صلاح على عودة عمرو وردة لمعسكر المنتخب المصري

محمد صلاح ومحمد أبو تريكة من نجوم مصر العظماء فى كرة القدم، وآراء محمد صلاح محمد أبو تريكة يتابعها الكثير من عشاق الكرة المصرين لكونهم من أفضل لاعبي مصر فى الفترة الأخيرة، وحول أزمة استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر، ثم العفو عنه كان لكل من النجمين الكبيرين تعليق على هذا الموضوع، والغريب أن التعليقين كان مختلفاً.

جاء رد الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب المصري على أزمة اللاعب عمرو وردة بأن عمرو وردة أخطأ بالفعل ويستحق القاب ولكنه يستحق الحصول على فرصة ثانية حفاظاً على مستقبله، وقال صلاح فى بيان اتحاد الكرة المصري “وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، لكن يجب الحفاظ على مستقبله، خاصة أن ظهور هذه التسريبات من الممكن أن تنهى مستقبله الكروي”.

أما النجم المصري محمد أبو تريكة فكان له تعليق مخالف لتعليق النجم المصري محمد صلاح حيث نشر أبو تريكة على حسابه الرسمي فى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكتب فيها “قال على بن أبى طالب: غن كان لابد من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال”، وقد لاقى منشور أبو تريكة تفاعل كبير بين مؤيد ومعارض على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وكان اللاعب عمرو وردة قد تم استبعاده نهائياً من منتخب مصر بسبب فضائح غير أخلاقية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوى على محادثات جنسية مع فتيات ومقاطع فيديو مخلة، ولكن بسبب تدخل لاعبي المنتخب والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة تم العفو عن اللاعب عمرو وردة بعد أن نشر مقطع فيديو يعتذر فيه عن وقاعة المحادثات التى أدت إلى استبعاده عن قائمة المنتخب المصري المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عمرو وردة فى مقطع الفيديو القصير الذى نشره على صفحته الرسمية «أنا بعتذر عن اللي حصل مني وبعتذر لأهلي وبعتذر للاعيبة وبعتذر للجهاز الفني وأي حد زعلان مني ميضايقش مني وأي حد ضايقته قبل كدا ميضايقش مني انا اسف واوعدكم الفترة الجاية كل حاجة تبقى كويسة بإذن الله ومعملش أي حاجة تضايق أي حد مني».