تعليق برشلونة على غياب محمد صلاح عن مباراة العودة بدوري الأبطال

علق نادي برشلونة الإسباني على غياب النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن مباراة العودة بين فريق ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني والتي ستقام يوم الثلاثاء 7 مايو فى استاد “انفيلد” فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك من خلال صفحة النادي الرسمية على موقع تويتر.

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على “تويتر” رداً على حساب نظيره الإنجليزي ليفربول الذى أعلن عن غياب النجم محمد صلاح عن مباراة العودة قائلاً” مثل هذه الموجهات تكون للاعبين أصحاب الطراز الرفيع .. ونتمنى لك الشفاء العاجل”.

وكانت مباراة الذهاب بين فريق برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة أحرز الهدف الأول لويس سواريز، وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين رائعين فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين فى ملعب “كامب نو” معقل البلوجرانا.

وكان الألماني يوجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قد اعلن خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة برشلونة وليفربول عن مواجهة عودة محمد صلاح فقال “محمد صلاح سيكون متاحاً أمام وولفرهامبتون” وأضاف بأن “صلاح لا يمكن أن يلعب غداً، عملية شفائه أفضل، ولكن لا يمكن أن يلعب غداً”

هذا وتقام فى التاسعة من مساء غداً الثلاثاء على استاد “انفيلد” مباراة العودة بين برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، ويغيب عن المباراة كل من النجم محمد صلاح الذى أصيب بارتجاج فى المخ فى مباراة فريقه مع نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي، كما يغيب اللاعب البرازيلي فرمينيو لنهاية الموسم بسبب الإصابة أيضاً