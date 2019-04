تعليق قوى من وكيل أعمال النجم محمد صلاح على أنباء رحيله عن ليفربول

علق وكيل أعمال النجم محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي على ما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية بخصوص رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول فى نهاية الموسم الحالى بسبب مشاكل وقعت بينه وبين مدربه الألمانى يوجن كلوب المدير الفنى لفريق الريدز.

وقام الأستاذ رامى عباس وكيل النجم محمد صلاح بنشر تويته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل تويتر ساخراً فيها ومهاجمهاً كل من تحدث عن رغبة انتقال محمد صلاح على فريق ليفربول فى نهاية الموسم قائلاً ” Talking out of their AS again I see” وننشر صوة من التدوينة التى نشرها وكيل محمد صلاح.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية تداولت أنباء حول نشوب أزمة بين النجم محمد صلاح ومدربه الألمانى يورجن كلوب طلب على أثرها صلاح الرحيل عن الريدز، وقالت الصحيفة أن صلاح قد طلب الرحيل فى يناير الماضى بعد أن دخل فى مشادة مع يورجن كلوب وهو سبب تراجع مستوى محمد صلاح فى الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة ليفربول حاولت إقناع اللاعب محمد صلاح بالبقاء فى النادي وسحب طلبه الرسمي بالرحيل، وأن إدارة النادي قد وعدت محمد صلاح بالرحيل فى نهاية الموسم بدلاً من الرحيل فى يناير الماضى.

هذا ويلتقى اليوم فى تمام التاسعة مساءُ بتوقيت القاهرة فريق ليفربول الإنجليزي مع فريق بورتو البرتغالى فى مباراة الإياب فى الدور ربع النهائي فى بطولة دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين أحرزهما ساديو مانى ومحمد صلاح الذى يقود فريقه فى مباراة اليوم ويسعى للصعود للدور نصف النهائى.

