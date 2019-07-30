تفاصيل الإشتباه بوجود متفجرات في سيارتي ميسي وسواريز

فوجئ النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواني لويس سواريز بتفتيش سيارتهما ، بعدما تلقت قوات الأمن الاسبانية في مدينة برشلونة بلاغا اليوم الثلاثاء يفيد بوجود متفجرات داخل سياراتي نجوم النادي الكتالوني ميسي وسواريز اثناء تواجدهما داخل مطار ” إلبرت ” قبل سفرهما الي مدينة إيبيزا لقضاء إجازة قصيرة هناك، إلا انه اتضح في نهاية الأمر انه بلاغا كاذبا.

ميسي و سواريز

ونقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية عن تقارير صحفية إسبانية أن قوات الأمن في مطار “إل برات”، أجرت تفتيشا طارئا ودقيقا على سيارتي ثنائي الفريق الكتالوني بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود متفجرات بداخلهما.

برشلونة

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن ميسي وسواريز، ركنا سيارتيهما في موقف السيارات في المطار بمدينة برشلونة، قبل سفرهما معا إلى مدينة إيبيزا سويا.

ولفت التقرير الإخباري الي ان قوات الأمن الإسبانية استعانت بالكلاب المدربة للكشف عن مواد متفجرة في سيارتي اللاعبان، لكن تبين فيما بعد أن البلاغ كان كاذبا.

انطلاق الدوري الإسباني 2019– 2020

ويقضي نجم نادي برشلونه المتوج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي -ليونيل ميسي- إجازته برفقة أسرته وأسرة زميله سواريز، في مدينة إيبيزا الإسبانية، وذلك قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني 2019 – 2020 ووالذي سوف يبدأ في 18 من أغسطس المقبل، إلا انه من المقرر أن يعود سواريز إلى تدريبات الفريق الكتالوني، غدا الأربعاء، بينما سيلحق به ميسي في الرابع من شهر أغسطس المقبل.