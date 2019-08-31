“تفاصيل تعاقد” الأهلي مع السويسري رينيه والجهاز المعاون له “وأسباب رحيل” يوسف وسليمان من تدريب الأهلي

في ضوء بحث أدارة “النادي الأهلي” عن مدير فني أجنبي، تمكنت أدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية من التعاقد مع المدير الفني الجديد وهو السويسري رينيه فايلر، يبلغ المدير الفني الجديد للنادي الأهلي 45 عاماً، وقد أصدر النادي الأهلي صباح اليوم خبر التعاقد مع فايلر بعدما وردت مفاوضات بشان التعاقد مع سبالتي مدرب ألأنتر الإيطالي السابق، وقد عبر السويسري رينيه فايلر عن سعادته بتدريب النادي الأهلي وأنه متحمس للعمل بمصر، وسوف نوضح تفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد والجهاز المعاون له ومن سيرحل من الجهاز الفني القديم في التفاصيل القادمة.

تفاصيل التعاقد مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر

في بيان رسمي أعلنت أدارة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل، أنه تم التعاقد مع رينيه فايلر لمدة موسمين قادمين، على أن يرافقه ثلاثة مساعدين أجانب وهم مدرب عام ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى سامي قمصان كمدرب مساعد، وسيد عبد الحفيظ مدير للكرة، على أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه يوم الإثنين القادم.

السيرة الذاتية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

فايلر كان يلعب كمدافع ولم يحترف خارج سويسرا وقد لعب في عدة فرق مختلفة من أهمها زيوريخ وأراو، وقد أعتزل لعب كرة القدم عام 2001، ولم يلعب سوى مباراة وحيدة مع المنتخب السويسري، وقد قام بتدريب فريق أرارو عام 2011 وقام بتصعيده من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري السويسري الممتاز، ثم قام بتدريب فريق نورن برج في الدرجة الثانية بالدوري الألماني، وقد قام أيضاً بتدريب فريق أندرلخت البلجيكي وحصد معه لقب الدوري في عام 2016.

الجهاز الفني المعاون لمدرب الأهلي الجديد

سوف يتولى السويسري ديفيد سيسا منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد للأهلي، كما سيقوم السويسري توماس بنجيلي بدور مخطط الأحمال، بالإضافة إلى قيام ميشل مدرباً لحراس المرمى، كما سيتولى سامي قمصان دور منصب المدرب المساعد مع تولى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل النادي الأهلي.

أسباب رحيل محمد يوسف وطارق سليمان من الجهاز الفني

جاء رحيل محمد يوسف وطارق سليمان إلى تصميم السويسري رينيه فايلر إلى اصطحاب الجهاز المعاون له من الخارج لقدرتهم الفنية العالية في الارتقاء بمستوى الفريق في الفترة القادمة وهذا ليس تقليلاً من الجهاز السابق، مما جعل أدارة التعاقدات إلى الموافقة على شروط المدير الفني الجديد أملاً في تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة.