تفاصيل حفل الافتتاح للأمم الأفريقية 2019 .. مطرب مصري شهير وأغنية جديدة

تنتظر مصر والقاهرة الأفريقية والعالم الحدث الرياضي الأهم في مصر وأفريقيا لهذا العام وهو بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها هذا العام على أرض المحروسة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو القادم، هذا العرس الكروي الكبير والذي تقف الدولة بكافة أجهزتها على أهبة الاستعداد لخروجه بالشكل الذي يليق بأم الدنيا وتاريخها الكبير من من المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح له تنوع في العروض والفنون المقدمة، والتي سوف نستعرضها في السطور القادمة طبقا لما أوردته إحدى الصحف القومية بناء على مصادر مطلعة.

فقرات حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019

من المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح والذي غاب عن مصر منذ أكثر من ثلاثة عشر عام، بعد أخر بطولة أقيمت على أرض مصر عام 2006، مجموعة متنوعة من الفقرات والتي يأتي في مقدمتها المطرب المصري الشهير حكيم، والذي يقوم حاليا بعمل بروفات أغنيته الجديدة والتي سوف يقدمها لأول مره خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

حفل الافتتاح قبل مباراة مصر وزيمباوي

هذا ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح والذي سيشترك في أحياؤه بجانب المطرب المصري حكيم، مطربه من سنغالية ومطربة أخرى من نيجيريا، بالإضافة إلى فرقة استعراضية من دولة جنوب أفريقيا، ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح قبل المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي بثلاثة ساعات.

كل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب المصري في تحقيق اللقب الثامن له وخاصة مع إقامته البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وبلاعبيه المتميزين وعلى رأسهم النجم المصري العالمي محمد صلاح.