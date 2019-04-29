تفاصيل فقرات نهائي كأس الرئيس الإماراتي 2019 “مباراة شباب الأهلي والظفرة”

ستكون مباراة نهائي كأس الرئيس الإماراتي عبارة عن مهرجان كبير رياضي وترفيهي وفني، هذا النهائي المرتقب ومباراة شباب الأهلي دبي والظفرة على الكأس الغالية “كأس خليفة 2019″، يقام النهائي اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، أحد فقرات المهرجان، فقرة غنائية خاصة بالنهائي يقدمها الفنان حمد العامري، كما سيكون هناك فقرات ترفيهية مبهرة للجماهير يقدمها المذيع سعيد المعمري، بين شوطي المباراة، سيتم السحب على جوائز للجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء.

موعد مباراة شباب الأهلي دبي والظفرة نهائي كأس الرئيس الإماراتي

أستعد الفريقان جيدا للمباراة المرتقبة والتي تقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، تذيع نهائي كأس الرئيس قناة أبوظبي الرياضية 1 والتي تقدم تغطية شاملة ومبهرة للمباراة النهائية، التقى شباب الأهلي والظفرة مرة واحدة هذا الموسم، وكانت بدوري الخليج العربي وفاز أهلي دبي بنتيجة 5-0، بينما سيلتقيا في الدوري مجددا يوم الجمعة القادمة بدبي، موعد نهائي كأس الرئيس اليوم سيكون عند الساعة 7.45 بالتوقيت المحلي للإمارات.

← إقرأ أيضاً: