تفاصيل ليلة سقوط اتحاد الكرة | بدأت باستقالة أبو ريدة وتتابع الاستقالات وشوبير آخِرُهُمْ واتجاه لتعيين مجلس مُؤقت بقيادة عبد المنعم

ليلة حزينة عاشتها مصر بعد أن ضاع الحُلم .. أن يُتوج منتخب مصر للمرة الثامنة بطلاً للقارة السمراء وما أجمل أن يتحقق الحُلم بالتتويج بين الجماهير المصرية وعلى أرض القاهرة، ولكن جاءت الرياح بما لم تشتهي سُفن الأحلام العريضة، ولم يكن المنتخب المصري بجهازه الفني عند حجم المسئولية التي ألقاها شعب مصر بكافة أطيافه على عاتق لاعبين لم يبخل يومًا عليهم الوطن بالدعم سواء مادياً أو معنوياً.

وبالتأكيد لم يكن خروج المنتخب المصري من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا مُجرد هزيمة كُروية، فالرياضة قطعاً مكسب وخِسارة، وبالتأكيد أن مصر كسبت من بطولة أفريقيا حُسن التنظيم والمظهر الرائع الذي ظهرت عليه القاهرة في أبهى صورها وهي تستقبل 24 منتخب أفريقي بكفاءة واقتدار، ولكن القصة هي قصة أداء مُخيب للآمال من اللاعبين بقيادة الجهاز الفني ومن وراءه اتحاد الكرة المصري منذ أول مباراة للمنتخب أمام زيمبابوي، ولم تتأخر ردة الفعل طويلاً فبعد الهزيمة سقط اتحاد الكرة، فما هي تفاصيل ليلة السقوط وما هو المجلس المُرجح تعينه لحين إجراء انتخابات لمجلس جديد لاتحاد الكرة المصري.

استقالة أبو ريدة وتتابع الاستقالات

فبعد أن خرجت مصر من على أرضها وودعت بطولة القارة السمراء مُبكراً أمام أعين جماهير الكرة المصرية، أعلن رئيس اتحاد الكرة المصري المهندس “هاني أبو ريدة” استقالته من منصبه، وأكد أن هذا القرار جاء من مُنطلق أدبي وشعوراً منه بتحمل المسئولية، ودعا بعدها جميع أعضاء الاتحاد لتقديم استقالتهم.

وبالفعل تتابعت الاستقالات الجماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وبدأها حازم إمام ثم خالد لطيف ومجدي عبد الغني، ثم تبعهم كرم كردي وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، ولكن لم يتقدم أحمد شوبير حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد باستقالته، ولكن أفادت أنباء أنه تقدم بالفعل منذ قليل باستقالته، وبذلك يُعد أخر أعضاء اتحاد الكرة مغادرة لمنصبه طوعياً.

وأكدت مصادر صحفية، أنه هناك اتجاه قوي بأن يتم تعيين نجم النادي الأهلي السابق عصام عبد المنعم من قبل وزير الشباب المصري، رئيساً مُؤقتاً لاتحاد الكرة وذلك بعد استيفاء موافقات اللجنة الأوليمبية المصرية وأيضاً الدولية.

ولقد أكد المهندس هاني أبو ريدة فور تقديمه لاستقالته من منصبه، أنه قد تم إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري بالكامل بقيادة المدرب المكسيكي “خافير أجيري” وذلك بعد فشلهم الكبير في تحقيق آمال شعب مصر في بطولة القارة السمراء.