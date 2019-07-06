تفاصيل مباراة مصر وجنوب أفريقيا Egypt vs south africa في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أروج كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا Egypt vs south africa في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تقام على أرضية جمهورية مصر العربية ، وقد تأهل المنتخب المصري كأول المجموعة برصيد التسعة نقاط ، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز على كافة المنتخبات في مجموعته ، ويسعى المنتخب المصري إلى الفوز في هذه المباراة والصعود إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية ، وتحقيق اللقب الغائب منذ سنة 2010، ويعتبر الفراعنة هو أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز في هذه البطولة ، حيث يتسلح بعامل الأرض والجمهور ،ويأمل الجمهور المصري بتحقيق اللقب الأفريقي .

بطاقة مباراة مصر وجنوب أفريقيا Egypt vs south africa

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة مصر × جنوب أفريقيا قناة بي ان سبورت ماكس

قنا تايم سبورت 10:00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية

9:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية

تشكيلة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ايمن أشرف، احمدحجازي، محمود علاء، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح ، مروان محسن، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقا

حراسة المرمي :- رونوين ويليامز

خط الدفاع :-ثامانسا مخيز ، سفيسو هلانتي ، بوهلي مخاوانزي ، ثولاني هالشوايو .

خط الوسط :- دين فورمان ، كاموهيلو موكوتجو ، بونجاني زونجو .

خط الهجوم :- ثيمبينكوسي لورش ، بيرسي تاو.

تردد قناة تايم سبورت Time sport الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت Time sport لمتابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ 16 من بطولة كأس امم افريقيا ، وتنقل المباراة من خلال القنوات الحصرية والمشفرة قناة بي ان سبورت الرياضية، حيث تعتبر هي الناقل الحصري والوحيد لكافة المباريات الدولية ، ويمكنك ضبط تردد تايم سبورت من خلال الجدول التالي :-