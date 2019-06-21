تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

نتابع معكم متابعينا الكرام وعشاق الكرة المصرية في الوطن العربي والأفريقي ، وفي أنحاء العالم ،تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في دور المجموعات في المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ، والتي تقام على أرض جمهورية مصر العربية ، حيث تعتبر هذه النسخة الـ 32 من البطولة القارية والتي تحتضنها جمهورية مصر العربية في صيف العام الجاري 2019 .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 تايم سبورت على البث الأرضي 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

تردد قناة تايم سبورت لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت من أجل متابعة مباراة مصر وزيمبابوي ، حيث أعلنت قناة تايم سبورت على أنها سوف تقوم ببث المباريات على ترددين أرضي وفضائي : الأرضي وهو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي ، ,تم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية من أجل تسهيل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي .

تفاصيل البطولة الأفريقية في مصر

تعتبر هذه النسخة هى الخامسة من بطولة كأس امم افريقيا والتي تقام على الأراضي المصرية ، و التى تنظمها مصر فى تاريخ مشاركاتها بكأس الأمم الإفريقية، وقد سبق وأن أسند لمصر تنظيم البطولة أربع مرات قبل ذلك فى 1959 و1974 و1986 و2006،وقد فاز المنتخب المصري في ثلاث مرات منها .