تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاح بطولة كأس امم افريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في إفتتاحية بطولة كأس امم افريقيا 2019 المفتوحة والمشفرة ،حيث تلعب هذه المباراة على أرضية إستاد القاهرة ، حيث تستضيف البطولة من قبل دولة جمهورية مصر العربية ، حيث يتم نقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، هذا ويعتبر المنتخب المصري من أبرز المنتخبات المرشحة إلى الحصول على لقب هذه البطولة الأعظم في أفريقيا ، ويضم المنتخب كوكبة كبيرة من اللاعبين الموهوبين والمشهورين ، على رأسهم نجم المنتخب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 ” محمد عبده ” تايم سبورت على البث الأرضي ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “ 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

تردد قناة تايم سبورت

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة تايم سبورت ، حيث يمكنك استقبال قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500، مع العلم أن التردد الفضائي سيمكنك من متابعة برامج القناة فقط دون المباريات، التردد 11012 معدل الترميز 27500 أفقي.

تردد قنوات يوروسبورت euro sport

نرصد لكم متابعينا الكرام تردد قناة يوروسبورت ، حيث يمكنك ضبط تردد قناة يوروسبورت ، قناة eurosport 2 اسبانيا: القمر استرا 1 19.2 شرق، التردد 11686 معدل الترميز 22000 رأسي.