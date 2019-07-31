تفاصيل مشادة راموس ومودريتش خلال مباراة ريال مدريد وتوتنهام

كشفت تقارير إسبانية عن مشادة كلامية كبيرة وقعت بين قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس وأحسن لاعب في العالم الكرواتي لوكا مودريتش أثناء مواجهة فريق ريال المدريد الإسباني وتوتنهام والتي انتهت بفوز نادي توتنهام الإنجليزي علي حساب ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد في نصف نهائي كأس أودي الودية أحرزه المهاجم الانجليزي وهداف توتنهام ” هاري كين ” .

ريال مدريد ضد توتنهام

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن صحيفة إس الإسبانية أن لاعبا ريال مدريد الإسباني راموس – مدافع الفريق- ولوكا مودريتش –محور الارتكاز- قد دخلال في مشادة كلامية أثناء سير المباراة ، مشيرة الي ان أن راموس طلب من مودريتش اللعب بشكل أكثر فاعلية خلال المباراة فيما رد عليه الكرواتي قائلا: دعني وشأني- علي حد وصف التقارير الإسبانية-.

اشتباك نجمي ريال مدريد

ولفتت الصحف الإسبانية الي ان المشادة الكلامية بين نجمي ريال مدريد ليست الأولي من نوعها خلال المبارايات ، إلا انهما كادا أن يشتبكان بالأيدي في مباراة أمام لعبها ريال مدريد ضد فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي، وذلك بسبب إيقاف مودريتش الكرة للسماح بعلاج أحد لاعبي المنافس وهو الأامر الذي أثار غضب راموس مما ادي الي اشتباك بينهما.

توتنهام ليس الأول

وتعد خسارة ريال مدريد من توتنهام هوتسبير هي الثالثه للفريق الملكي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة زين الدين زيدان ، حيث بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 وأمام أتلتيكو مدريد 3-7.