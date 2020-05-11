كشف بسام عابدين أحد جيران الراحل محمد عبده، تفاصيل وفاة أول مدرب حراس مرمى في مصر بفيروس كورونا، والذي كانت وفاته المنية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال خلال تصريحات صحفية إن المتوفي يُدعى محمد عبده غنيمي، مدرب حراس مرمى داخل نادي بدر بإيتاي البارود بالبحيرة، وتُوفي عن عمر يناهز 51عاما.

تفاصيل وفاة أول مدرب حراس مرمى في مصر بفيروس كورونا

وأضاف بسام عابدين، كاشفا تفاصيل جديدة عن وفاة محمد عبده مدرب حراس مرمى نادي بدر، أن أعراض فيروس كورونا بدأت تظهر عليه منذ حوالي أسبوع أو أكثر تقريبا ومن ثم تم عزله في أحد المستشفيات المتواجدة في دمنهور حرصا على المواطنين لعدم نقل العدوى، موضحا أنه تواصل مع زملاؤه والمقربين منه وأخبرهم بالأمر.

وتابع جار مدرب حراس المرمى أنه جرى نقل الحالة من مستشفى دمنهور إلى مستشفى كفر الدوار والتي أعلنت وفاته قرابة ثلاث ساعات من الآن، لافتا إلى أن إصابته جاءت بسبب أنه كان دائم السفر والتردد من الإسكندرية للبحيرة كما أنه درب في المملكة العربية السعودية من قبل.

وأوضح أن المتوفى كان لديه محل أحذية وعنده ثلاثة أطفال ولد وبنتين، وكان يقابله بشكل يومي عند فتحه محل الأحذية، لافتا إلى أنه كان لديه مسيرة قوية في نادي بدر كلاعب قبل أن يكون مدرب حراس مرمى بعد ذلك، داعيا المولى بأن يتغمده برحمته.