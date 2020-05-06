تقارير فرنسية: “اليويفا” استقر على موعد عودة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على التفاصيل

كفت تقارير صحفية فرنسية عن نية الاتحاد الأوروبي في استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما تم تعليقها خلال الفترة الماضية بسبب أحداث فيروس كورونا الجديد وانتشاره بشكل واضح في العالم كله وهو ما أثر بدوره على كافة الأحداث الرياضية في العالم كله.

موعد عودة دوري أبطال أوروبا

ووفقا لما تم ذكره من خلال راديو “مونت كارلو” الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة من أجل استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد الانتهاء من المنافسات المحلية، موضحين أن هناك اجتماع حصل بين رؤساء الدوريات الأوربية من أجل بحث مستقبل المنافسات خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري الأبطال الجديد

ووفقا لما أشار إليه الراديو بحسب مصادره داخل الاتحاد الأوروبي أن “اليويفا” لديه نية بأن تقام مباراة العودة بين يوفنتوس وليون في بطولة دوري أبطال أوروبا في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل ولكن بأن يكون هناك عوامل أمان مطلوبة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين خاصة في ظل إصابة عدد من لاعبي يوفنتوس بالفيروس خلال الفترة الماضية.

ويأمل “اليويفا” في إعادة الحياة لكرة القدم ولبطولة دوري أبطال أوروبا من جديد والتي تعتبر واحدة من أقوى البطولات في العالم وأكثر بطولة متابعة من قبل عشاق كرة القدم في العالم كله.

والجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي ليون الفرنسي انتهى بفوز نادي ليون بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم داخل فرنسا