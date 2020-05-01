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تقارير مبدئية تشير إلى استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز 12 يونيو القادم

بواسطة محمود عادل
رابطة الإنجليزي الممتاز تحدد موعداً مبدئياً لعودة الدوري رابطة الإنجليزي الممتاز تحدد موعداً مبدئياً لعودة الدوري

أشارت عدة تقارير صحفية عن نية رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي استئناف الدوري الحالي 2019 / 2020 في حال الحصول على موافقة السلطات الإنجليزية، وحددت الرابطة يوم الجمعة 12 مايو كموعدٍ مبدئي لعودة البريميرليج، وأتى ذلك القرار كنتيجةٍ للاجتماع الذي عقدته الرابطة اليوم الجمعة، والذي دارت فيه المناقشات لمدة أربعة ساعاتٍ متواصلة.

الرابطة اقترحت استئناف الدوري 12 يونيو وتنتظر موافقة الحكومة

نشرت شبكة سكاي سبورتس “Sky Sports” الإنجليزية تقارير تفيد اقتراح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعداً مبدئياً لعودة منافسات البريميرليج التي توقفت نتيجة انتشار جائة كورونا المستجد COVID-19 منذ منتصف شهر مارس الماضي، وجاء في تلك التقارير الاتفاق على يوم 12 من يونيو القادم لعودة الدوري، في حين أشاف الشبكة الإنجليزية بان رابطة الدوري الإنجليزي حالياً في حالة انتظار لقرار الحكومة الإنجليزية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الصحي الذي تقدمت به إلى وزارة الصحة.

والجدير بالذكر أن الرابطة قد أصدرت اليوم الجمعة بياناً تؤكد فيه أن كلاً من رابطة اللاعبين والمدربين بالإضافة إلى اللاعبين هم جميعهم عوامل مهمة في عملية استئناف النشاط، موضحةً بانه سيتم التفاوض وإجراء عمليات التشاور بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، وأضافت بأن الأولوية الأهم في هذه المرحلة هي صحة وسلامة كل عوامل اللعبة من مدربين ولاعبين وموظفي الأندية، مشدداً على أنها في المرحلة الراهنة ما زالت في طور الدراسة والتشاور في انتظار توجيهات الحكومة الإنجليزية،واختتم البيان قائلاً:

“لم يتم اتخاذ أي قرار ولم نقم سوى بتبادل وجهات النظر”.

ليفربول على قمة الدوري بعد لعب 29 جولة في الموسم الحالي 2019 / 2020

والجدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب والذي يضم النجم المصري محمد صلاح يتربع على قمة الدوري الإنجليزي الحالي، حيث نجح الريدز في حصد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتفصله 25 نقطة عن أقرب المنافسين له، حيث يأتي ثانياً في سلم الترتيب نادي مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني جوارديولا برصيد 57 نقطة، ولكن توقفت عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الدوران بعد الجولة التاسعة والعشرين بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد COVID-19، وذلك خوفاً من انتشار كورونا نظراً للحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده مباريات كرة القدم.

النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي
النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي
محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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