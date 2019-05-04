تقرير طبي عن حالة محمد صلاح بعد إصابته في مباراة ليفربول ونيو كسل

محمد صلاح ، ضمن أحداث مباراة اليوم بين فريقي ليفربول ونيو كسل علي أرض نيو كسل في الجولة 36 ، أصيب محمد صلاح عند الدقيقة 74 مما أدت إلي تبديله اضطراريا باللاعب أويجي ، كما تم نقل اللاعب محمد صلاح من الملعب عبر نقالة في حالة حزن وبكاء ، سجل صلاح ثاني أهداف ليفربول قبل إصابته ببعض الدقائق في خلال الشوط الأول من المباراة .

هل إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيو كسل خطيرة ؟

تواصل الإعلامي محمد سعدون من خلال برنامجه بعد المباراة مع مراسل قنوات البين سبورت والذي أكد بأن محمد صلاح لم يتم نقله إلي المستشفي بعد المباراة ، ولكنه ظل مع الطبيب في غرفة الملابس لإجراء بعض الفحوصات المطلوبة وهذا يدل علي أن الحالة ليست خطيرة وبانتظار التقرير الطبي النهائي لتأكيد حالة صلاح الصحية وماهو تشخيصه .

هل سيشارك صلاح في المباريات المتبقية من الموسم ؟

لن يتم التحديد مشاركة صلاح من عدمه إلا بعد التقرير الطبي النهائي لحالة صلاح ، ولكن حتي اللحظة فأن فرصة صلاح في المشاركة في مباراة ليفربول وبرشلونة ضئيلة .