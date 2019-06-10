تقرير عن موعد المباراتين الوديتين لمنتخب مصر استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2019

في إطار استعدادات مُنتخب مصر لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تُقام على أرض مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، يخوض المنتخب مبارتين وديتين أمام كلاً من تنزانيا وغينيا، ليضع مدرب الفراعنة أجيري اللمسات الأخيرة على تشكيل وقائمة منتخب مصر التي سوف تلعب بطولة كأس أمم أفريقيا، الجماهير المصرية لديها آمال كبيرة في تحقيق الفراعنة للبطولة وخاصة أنها مُقامة على أرض الكنانة، وسوف تحظى لقاءات المنتخب بحضور جماهيري عريض لدعم الفراعنة في الكان الافريقي.

أيام قليلة تفصلنا عن بداية المعركة الكبرى بين منتخبات القارة الافريقية الجميع أتاً لحصد البطولة والمنافسة عليها بقوة، الجدير بالذكر أن الفراعنة في النسخة الماضية قد حصدوا وصافة البطولة بعدما قدم المنتخب المصري أداء غير متوقع حطم به توقعات الكثيرين التي كانت تأمل فقط أن يتخطى المنتخب المصري الدور الأول وذلك بعدما غاب الفراعنة لأكثر من نسخة ماضية عن الكان، ولكن الفراعنة فاجئوا الجميع بوصلهم للنهائي ولكن لم يحالفهم الحظ في رفع كأس البطولة وكان للكاميرون رأي أخر حيث انتهت مباراة النهائي بنتيجة 2-1، وكان قد أحرز هدف الفراعنة الوحيد محمد النني.

المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019 في المجموعة الأولى بجوار الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية

وفي أولى تجارب الفراعنة الودية يلتقوا المنتخب التنزاني بملعب برج العرب يوم الخميس القادم الموافق 13 يونيو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، المنتخب التنزاني مُشارك في الكان هذا العام، الجدير بالذكر أن منتخب تنزانيا في المجموعة الثالث بجوار الجزائر والسنغال وكينيا، ويقوده تدريبياً المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، وكان المنتخب التنزاني قد وصل للقاهرة صباح يوم السبت الماضي، ويتجه يوم الأربعاء إلى الإسكندرية لمواجهة الفراعنة في المباراة الودية المقرر أن يحضرها 30 ألف مشجع.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا الودية

ويستكمل بعد ذلك الفراعنة معسكرهم ويلتقي المنتخب نظيره منتخب غينيا في ثاني اللقاءات الودية وتقام المباراة يوم الأحد القادم 16 يونيو على ملعب برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً، ويصل منتخب غينيا إلى الإسكندرية يوم 14 يونيو لمواجهة الفراعنة، وأعلن اليوم مدرب منتخب غينيا عن جاهزية نابي كيتا ليواجهه بذلك زميله في فريق ليفربول محمد صلاح، الجدير بالذكر أن منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب بوروندي ومدغشقر ونيجيريا.