تقرير ليفربول عن مباراة اليوم أمام برشلونة : غيابات كارثية في المباراة و بدلاء غير متوقعون

أخرج ليفربول في بيان رسمي له بعض الغيابات الأكيدة في مباراة اليوم ، والتي بشأنها ستصعب الأمور علي ليفربول أكثر كما أكد يورجن كلوب بأنه يمكن أن يستعين الليلة بأحد اللاعبين من فريق ليفربول للناشئين ، فهل سيفعلها ليفربول أمام برشلونة الليلة أمام سيكرر هزيمة الكامب نو مرة آخري .

تقرير ليفربول عن مباراة الليلة أمام برشلونة

أكد الموقع الرسمي لفريق ليفربول علي صفحته الرسمية عن غياب كل من النجمين محمد صلاح وفيرمنيو مهما سيصعب المهمة علي الليفر أكثر اليوم ،فعلي الرغم من أن صلاح يشعر بحالة جيدة إلا أن الأطباء فضله عدم مشاركته ليستعيد صحته بشكل كامل مرو آخري ، أم فيرمنيو فقد أصيب في المباراة السابقة أمام برشلونة بإصابة عضلية والتي ستبعده عن مشاركته في مباراة الليلة .

قد يحدث ليفربول اليوم مفاجأة باستعانته لشاب من فريق الناشئين كما تم فعله في السابق عن الاستعانة به وقام بأحراز ثلاث أهداف وهو اللاعب ريان برستور ، يبلغ ريان 19 عاما فقط استعان به كلوب في عام 2016 لبعض المباريات الودية والتي نجح فيها بأحرازه لثلاث أهداف كما تم الاستعانة به في 2017 لمباريات الدوري ولكنه جلس بديلاَ ولم يشارك .