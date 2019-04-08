10 جنيهات تمن تذكرة مباراة الأهلي وصن داونز

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عن ثمن تذكرة مباراة الأهلي وصن داونز حيث ستبلغ قيمتها 10 جنيهات من أجل اتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من جماهير النادي الأهلي لمساندة الفريق.

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الداخلية بالموافقة على زيادة الحضور الجماهير للنادي الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال افريقيا من أجل مساندة الجماهير للمارد الأحمر في تلك الظروف التي يمر بها الفريق.

وأضاف الخطيب أن على الجميع في مصر مساندة الفرق التي تلعب في المحافل الدولية والقارية لأنها تمثل مصر، مضيفا أن على الجماهير المصرية مساندة النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تلقى خسارة قاسية للغاية والأكبر في تاريخه الإفريقي بخماسية نظيفة أمام فريق صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب افريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي النادي الاهلي يوم السبت المقبل نظيره صن داونز الجنوب افريقي فى تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مصيرية لرد كرامة الكرة المصرية.

ويحتاج الأهلي الفوز بسداسية نظيفة في مباراة العودة او 5 أهداف نظيفة على الأقل من أجل الوصول لضربات الجزاء الترجيحية.