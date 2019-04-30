توتنهام ضد اياكس..نتيجة وملخص لأهم أحداث المباراة

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تتجه الأنظار إلى ملعب توتنهام هوتسبير لمتابعة مباراة توتنهام ضد اياكس، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة، يغيب من جانب السبيرز مهاجميه هاري كين والكوري سون هيونغ مين.

التشكيلة الرسمية توتنهام ضد اياكس:

توتنهام هوتسبير: ديفنسون سانشيز، توبي ألدرفيلد، يان فيرتونخن كيران تريبير، فيكتور وانياما، كريستيان إريكسن، ديلي آلي، داني روز،لوكاس مورا، فيرناندو لورينتي

أياكس: أونانا،فيلتمان – دي ليخت – بليند – – تاجلفيكو ، فان دي بيك – شون – دي يونج – نيريس ، حكيم زياش – تاديتش

ملخص مباراة توتنهام ضد اياكس:

بدأت المباراة قوية من جانب السبيرز الذي سيطر في الدقائق الأولى، لكن سرعان ماانتزعها منه اياكس، الذي سيطر على الكرة بنسبة بلغت أكثر من سبعين في المائة، وفي الدقيقة الخامسة عشر نجح لاعب خط الوسط فان دي بيك تسجيل هدف التقدم لأياكس.

واصل الهولنديون هجومهم على مرمى لوريس ،وضيع فان ديبيك فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بالحارس، وفي الدقيقة الثامنة والعشرين كان ديلي آلي قريبا من تعديل النتيجة لنادي توتنهام، الربع ساعة الأخير من الشوط الأول لم يشهد أي تغير في النتيجة، لينتهي الشوط الأول من القاء بتقدم أياكس بهدف نظيف.

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في الشوط الثاني من المباراة تحسن نادي اياكس كثيرا ،وتحصل على عدة فرص في الربع الساعة الأول من المباراة، لكن دفاع اياكس كان بالمرصاد لكل تلك المحاولات، وشهد النصف ساعة الأخير من المباراة العديد من الفرص الضائعة من كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز اياكس آمستردام بهدف نظيف خارج قواعده ،في انتظار لقاء العودة المرتقب في الثامن من الشهر القادم في العاصمة الهولندية آمستردام.

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