توقعات رضا عبد العال لخروج مصر من بطولة أمم أفريقيا

اشتهر رضا عبد العال المدرب والمحلل المصري بتوقعاته الصائبة المتعلقة بنتائج المباريات وخصوصًا فيما يتعلق بالبطولات التي يشارك فيها منتخب مصر وقد كان أشهر توقع له هو الرهان الذي كان على الهواء مع المذيع الرياضي إبراهيم فايق عندما تحداه أن مصر لن تربح أي مباراة في كأس العالم حتى أمام السعودية وأن مصر ستخرج من دور المجموعات بخسارة كامل المباريات وهو ما استنكره إبراهيم ولكن أثبتت الأيام والمباريات صدق توقعات الكابتن رضا عبد العال ليخرج المنتخب المصري خالي الوفاض من البطولة الدولية.

وبعد خروج المنتخب اليوم من بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا في مباراة أدى فيها المنتخب أداءً مخيبًا كباقي المباريات التي لعبها في البطولة في دوري المجموعات، خرجت علينا الصفحات الرياضية والقنوات تذكرنا بفيديوهات قديمة للكابتن رضا يتوقع فيها أيضًا خروج المنتخب من بطولة الأمم وأن المنتخب المصري إن مر بسلام من دور المجموعات فلن يصل لأبعد من دور الـ16.

ولعل من بدأ هذا الكلام كان المذيع إبراهيم فايق إذ بدأ حلقته بعد المباراة قائلًا بحسرة “كلنا أخطأنا ولكن رضا عبد العال كان على صواب ولم يخطئ كالعادة.” ثم هاجم إدارة المنتخب والمدير الفني على اختياراته الخاطئة من البداية لتنتشر فيديوهات رضا عبد العال على السوشيال ميديا كالنار في الهشيم.

وأول هذه الفيديوهات وأقدمها هو تحدي الكابتن رضا مع الكابتن مجدي عبد الغني في برنامج اللعيب حيث قال أن المنتخب المصري لن يحصل على البطولة لأن المدرب الذي أختاره اتحاد الكرة لا يرتقي للمستوى المطلوب وهو ما استهجنه مجدي عبد الغني ورد قائلًا أن المنتخب سيحصل على البطولة ولكن كالعادة أثبتت الأيام صدق كلام الكابتن رضا.

ومن هذه الفيديوهات تحدي رضا عبد العال للمذيع إبراهيم فايق في برنامج نمبر وان أن المنتخب المصري لن يصل بحال لكأس البطولة وأنه قد يصل للمباراة النهائية ولكنه لن يحصل على البطولة بحال لأن الاختيارات كلها خاطئة.