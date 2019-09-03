توقيت مباراة الأهلي القادمة أمام كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا







موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نظيره كانو سبورت في إطار مباريات دور ال 32 من البطولة الإفريقية، جدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل لدور ال 32 بعد فوزه على اطلع برة بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة في لقاء الذهاب وفي العودة 9-0 ليكون إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 13-0 للشياطين الحمر، بينما تأهل كانو سبورت لدور ال 32 بعد فوزه أمام ميكيل كينيما بثلاثة أهداف مقابل هدفين.







موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام كانو سبورت يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الثالثة عصراً وفق توقيت مصر، وفي الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، في إطار لقاء الذهاب دور ال 32، بينما تُقام مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت في أحد أيام 27-28-29 من الشهر الجاري ولكن يم يتم تحديد لقاء العودة بشكل نهائي حتى الآن.







المباراة المناسبة التوقيت الأهلي ضد كانو سبورت لقاء الذهاب دوري أبطال أفريقيا دور ال 32 السبت 14-9-2019

الساعة 15:00 بتوقيت مصر

الساعة 16:00 سعودية

يُذكر أيضاً بأن الأهلي يوم السبت الماضي قد أعلن بشكل رسمي التعاقد مع السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للأهلي عقب خروج الأهلي من كأس مصر أمام بيراميدز بقيادة لاسارتني، وسوف نتابع معكم نتيجة اللقاء فور إنطلاقة بتقنية التايم لاين دقيقة بدقيقة حصرياً عبر موقع كلمة دوت أورج.





