توقيت مباراة الزمالك اليوم ضد وادي دجلة والتشكيل المتوقع للأبيض

توقيت مباراة الزمالك،يلاقي الزمالك اليوم على ملعب بتروسبورت نادي وادي دجلة في مباراة مهمة بالنسبة للأبيض الطامح إلى التتويج بالدوري بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقد خسر الزمالك في مبارتين من آخر خمس مباريات لعبها في الدوري المصري الممتاز، ويحتل المركز الثالث برصيد ستين نقطة، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد خمس وثلاثين نقطة.

توقيت مباراة الزمالك ووادي دجلة:

ستبدا المباراة على تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت غرينيتش.

تشكيلة الزمالك المتوقعة للمباراة:

محمود عبد الرحيم جنش، كلاً من عبد الله جمعة، محمود حمدى الونش، محمود علاء، محمد عبد السلام.، طارق حامد، محمد إبراهيم، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد.

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ترتيب الأوائل في الدوري المصري الممتاز: