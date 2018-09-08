توقيت مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع

تقام اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 مباراة مصر والنيجر ضمن مباريات الجولة الثانية فى المجموعة العشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الفريقية 2019 والتى تقام فى الكاميرون، والتى يتأهل لها لأول مرة 24 منتخب وتقام مباراة مصر والنيجر فى تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية.

تضم المجموعة العشرة منتخبات مصر وتونس والنيجر وسوازيلاند، ويتأهل أول وثانى المجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى الكاميرون عام 2019، وكان منتخب مصر قد خاص المباراة الأولي فى المجموعة العاشرة مع منتخب تونس فى تونس وانتهت المباراة بخسارة منتخب مصر 1-صفر، بينما تعادل منتخب النيجر فى مباراته الأولي أمام منتخب سوازيلاند بدون أهداف.

التشكيل المتوقع فى مباراة مصر والنيجر

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الجديد لمنتخب مصر المكسيكى خافيير أجيري مباراة اليوم أمام منتخب النيجر بتشكيل مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمي، ومحمد حمدي، وأحمد حجازي، وعلى جبر، وأحمد المحمدي فى خط الظهر، وطارق حامد، ومحمد النني، ومحمود حسن تريزيجية، ومحمد صلاح، وعمرو وردة فى خط الوسط، وفى الهجوم صلاح محسن.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

والقنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر هى قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS HD5 كما يتم نقل مباراة مصر والنيجر على قناة النايل سبورت الأرضية Nile Sport والقناة الأرضية الثانية، وهناك بعض القنوات المقتوحة التى أعلنت عن نقلها لمباراة اليوم وهى قناة For Sport 4 HD Netherlands وقناة Arena Sport 4 HD Croatia وقناة Arena Sport 3 Serbia .

يدير مباراة مصر والنيجر اليوم طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم الدولي السنغالي ماجيت نيداي، ويعاونه جبريل كامارا، والحاج مالك سامبا، والحكم الرابع أليون سوسانديجي، ويراقب المباراة الحكم المغربى جمال كاوشي، ويراقب الحكام جيرما يوهانس من أريتريا، ويرتدى منتخب مصر فى مباراة اليوم الزي التقليدي القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجورب الأسود، وحارس المرمي يرتدي الزي الأزرق.