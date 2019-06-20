توقيت مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي ضمن افتتاح بطولة امم افريقيا 2019

تقام غدا الجمعة مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي ضمن افتتاح بطولة امم افريقيا 2019 والتي تقام على الملاعب المصرية، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي فاعلية افتتاح البطولة الافريقية والتي سيحييها الفنان المصري حكيم، بالاضافة إلى لقاء الافتتاح الذي يكون بين المنتخب المصري صاحب الملعب والجمهور والذي يستضيف منتخب زيمبابوي الذي يقع معه في المجموعة الأولى، حيث ينتظر جميع المصريين ومحبي كرة القدم حول العالم تلك المباراة والبطولة بصفة عامة في نسختها ال32 والتي تقام بمصر.

مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي

ويسعى المنتخب المصري من خلال لقاء الافتتاح تحقيق نتيجة ايجابية بالفوز على زيمبابوي وحصد اول ثلاث نقاط بالبطولة والتي ستسهل مشوار المنتخب بشكل كبير خاصة وان منتخب الفراعنة يمتاز بتوفر عامل الارض والجمهور الذي من المتوقع أن يملأ الملعب كعادة الجماهير المصرية التي لا تفوت مناسبة إلا وتكون حاضرة لمساندة المنتخب المصري في جميع البطولات، اما منتخب زيمبابوي فيسعى هو الاخر بتحقيق نتيجة ايجابية والتأهل للمنافسة على البطولة التي لم يسبق وان حصدها من قبل.

وكان الاتحاد الافريقي قد قام برفع قيمة الجوائز التي يحصل عليها المنتخبات المشاركة بالبطولة، حيث يحصل المنتخب الذي يفوز بالبطولة على 4.5 مليون دولار بينما صاحب المركز الثاني يحصل على 2.5 مليون دولار، ويحصل الاربع منتخبات التي تصل إلى دور نصف النهائي على 2 مليون دولار، أما الفرق التي تصل إلى دور الثمانية تحصل على 700 الف دولار، وباقي الفرق تحصل على 500 الف دولار.

توقيت مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة التي تجمع المنتخب المصري مع منتخب زيمبابوي ضمن افتتاح البطولة الافريقية غدا الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 على ملعب القاهرة الدولي في تلك المواعيد:

الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة 11 مساءا بتوقيت مكة المكرمة والكويت.

الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

وسيتم نقل المباراة بالاضافة إلى باقي مباريات البطولة من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت، كما نعلن لكم القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر وزيمبابوي حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الارضي والذي يمكن استقباله بكل سهولة بالاضافة إلى وجود قناة time sport الفضائية التي ستقوم بعقد ستوديو تحليلي لتحليل البطولة.