توقيت مباريات اليوم الاثنين 08/06/2019 والقنوات الناقلة مباشرة واسماء المعلقين

ننشر توقيت اهم مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2019 بالإضافة إلى جميع القنوات الناقلة لمباريات اليوم واسماء المعلقين، وذلك في جميع الإستحقاقات الدولية ضمن أسبوع الفيفا الرسمي، حيث سوف يتم إجراء العديد من المباريات المختلفة سواءا الودية أو الرسمية خصوصا ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، بالإضافة إلى أهم مباراة في بطولة كاس الجزائر.

حيث ضمن اهم مواعيد مباريات اليوم الإثنين، سوف تتجه الأنظار إلى موعد مباراة الأرجنتين اليوم ضد نيكاراغو حيث إستعدادات التانجو لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي سوف تقام في دولة البرازيل، اللقاء هذا سوف ينطلق في تمام الساعة 03.10 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الساعة 02.10 بتوقيت القاهرة مصر، اللقاء سوف يذاع مباشرة على قناة بي ان سبورت hd2 وذلك بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

أما ثاني مباريات اليوم فسوف تكون ضمن مباريات تصفيات يورو 2020، حيث توقيت مباراة كرواتيا وويلز اليوم الإثنين 8 يونيو 2019 إبتداءا من الساعة 15.00 بتوقيت مصر وفي الساعة 16.00 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على قناة بي ان سبورت bein sports hd2، في حين أن معلق المباراة سوف يكون الكابتن خالد الغول.

وفي دولة الجزائر سوف تتجه الأنظار إلى موعد مباراة شباب بلوزداد وشبيبة بجاية ضمن توقيت مباريات اليوم الاثنين، اللقاء الذي سوف يكون ضمن بطولة الكأس في الجزائر، حيث سوف تكون المباراة بصوت المعلق بلال بيناري على قناة الجزائر الرياضية، وذلك في الساعة السابعة 19.00 بتوقيت السعودية وفي الساعة السادسة 18.00 بتوقيت مصر والساعة 17.00 بتوقيت الجزائر المحلي.

وسوف تتواصل مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8/6/2019 بإجراء العديد من المواجهات الكروية الأخرى في تصفيات اليورو 2020، والتي من أهمها موعد مباراة تركيا وفرنسا اليوم، بالإضافة إلى مباراة روسيا البيضاء وألمانيا وغيرها من المباريات الأخرى التي سوف تجدونها في هذا الجدول على موقع كلمة دورت أورج ضمن قسم الرياضة.

توقيت اهم مباريات اليوم

هذا هو جدول مواعيد مشاهدة اهم مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة 3+، وأيضا القنوات الناقلة بالإضافة إلى اسماء معلقي مباريات اليوم : توقع معنا نتائج مباريات اليوم في التعليقات أسفل الموضوع