نجح منتخب أستراليا في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما تمكن في الفوز بالمركز الثاني من المجموعة الرابعة بعد منتخب فرنسا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا (مدينة سيدني)، هذا وسوف يلتقي منتخب أستراليا في الدور القادم مع المنتخب الأرجنتيني بطل المجموعة الثالثة، هذا ولم يتمكن المنتخب السعودي من التأهل، كما غادر منتخب تونس البطولة على الرغم من الفوز على فرنسا بهدف دون رد.

توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 أستراليا

جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا يبدأ فجر الأحد، والتوقيت في قطر مساء السبت، أول مباريات ثمن نهائي مونديال قطر ستكون مباراة هولندا وأمريكا، وفي نفس اليوم مباراة أستراليا في دور 16 القادمة ضد الأرجنتين.

ثاني أيام جدول مباريات دور 16 من مونديال قطر يبدأ بمباراة فرنسا وبولندا المرتقبة، تليها مباراة إنجلترا والسنغال القوية، ويتضح من المباريات، أن لقب كأس العالم، سوف ينحصر بين منتخبات البرازيل وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا.