توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 أستراليا

بواسطة محمود عطا الله
مباريات دور 16 كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا مباريات دور 16 كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا

نجح منتخب أستراليا في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما تمكن في الفوز بالمركز الثاني من المجموعة الرابعة بعد منتخب فرنسا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت أستراليا (مدينة سيدني)، هذا وسوف يلتقي منتخب أستراليا في الدور القادم مع المنتخب الأرجنتيني بطل المجموعة الثالثة، هذا ولم يتمكن المنتخب السعودي من التأهل، كما غادر منتخب تونس البطولة على الرغم من الفوز على فرنسا بهدف دون رد.

توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 أستراليا

جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا يبدأ فجر الأحد، والتوقيت في قطر مساء السبت، أول مباريات ثمن نهائي مونديال قطر ستكون مباراة هولندا وأمريكا، وفي نفس اليوم مباراة أستراليا في دور 16 القادمة ضد الأرجنتين.

ثاني أيام جدول مباريات دور 16 من مونديال قطر يبدأ بمباراة فرنسا وبولندا المرتقبة، تليها مباراة إنجلترا والسنغال القوية، ويتضح من المباريات، أن لقب كأس العالم، سوف ينحصر بين منتخبات البرازيل وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا.

جدول دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا
المباراة الموعد
الأحد 4 ديسمبر 2022
مباراة الولايات المتحدة وهولندا 2 فجرًا
مباراة الأرجنتين وأستراليا 6 صباحًا
الأثنين 5 ديسمبر 2022
مباراة فرنسا وبولندا 2 فجرًا
مباراة إنجلترا والسنغال 6 صباحًا
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
أول المجموعة الخامسة مع ثاني السادسة 2 فجرًا
أول السابعة مع ثاني الثامنة 6 صباحًا
الأربعاء 7 ديسمبر 2022
أول المجموعة السادسة مع ثاني الخامسة 2 فجرًا
أول الثامنة مع ثاني السابعة 6 صباحًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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