توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 ألمانيا

تنطلق اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 مباريات ثمن نهائي مونديال 2022 في قطر وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا، هذا وتتابع الجاليات العربية في ألمانيا مباريات المونديال عن كثب، وقد نجح منتخب عربي في التواجد في الدور القادم وهو منتخب المغرب الذي يواجه إسبانيا.

توقيت مباريات دور 16 كأس العالم 2022 ألمانيا

أول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 اليوم السبت تبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا وسوف تجمع بين المنتخبين الهولندي والأمريكي، المباراة الثانية اليوم سوف تكون بين الأرجنتين وأستراليا.

مباراة المغرب وإسبانيا في جدول ثمن نهائي مونديال قطر 2022 سوف تُقام يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا.