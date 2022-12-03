توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 ألمانيا

بواسطة محمود عطا الله
مباريات دور 16 كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا مباريات دور 16 كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

تنطلق اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 مباريات ثمن نهائي مونديال 2022 في قطر وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا، هذا وتتابع الجاليات العربية في ألمانيا مباريات المونديال عن كثب، وقد نجح منتخب عربي في التواجد في الدور القادم وهو منتخب المغرب الذي يواجه إسبانيا.

توقيت مباريات دور 16 كأس العالم 2022 ألمانيا

  • أول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 اليوم السبت تبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا وسوف تجمع بين المنتخبين الهولندي والأمريكي، المباراة الثانية اليوم سوف تكون بين الأرجنتين وأستراليا.
  • مباراة المغرب وإسبانيا في جدول ثمن نهائي مونديال قطر 2022 سوف تُقام يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا.
جدول دور 16 من كأس العالم 2022 ألمانيا
المباراة الموعد
السبت 3 ديسمبر 2022
مباراة الولايات المتحدة وهولندا 4 مساء
مباراة الأرجنتين وأستراليا 8 مساء
الأحد 4 ديسمبر 2022
مباراة فرنسا وبولندا 4 مساء
مباراة إنجلترا والسنغال 8 مساء
الأثنين 5 ديسمبر 2022
مباراة اليابان وكرواتيا 4 مساء
مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية 8 مساء
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
مباراة المغرب وإسبانيا 4 مساء
مباراة البرتغال وسويسرا 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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