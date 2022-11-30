نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتأهل 16 منتخبًا من دور مجموعات مونديال قطر إلى الدور ثمن النهائي، وقد نجح منتخب أمريكا في تحقيق التأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه بوصافة المجموعة الثانية خلف منتخب إنجلترا، كما نجح منتخب السنغال في التأهل للدور القادم وصيفًا للمجموعة الأولى خلف منتخب هولندا.

توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 أمريكا

يُقام جدول مواعيد مباريات دور 16 (ثمن نهائي) كأس العالم 2022 بتوقيت شرق أمريكا (نيويورك ونيوجيرسي) على مدار أربعة أيام بواقع مباراتين في اليوم، وبداية من هذا اليوم تبدأ مباريات خروج المغلوب والفائز يتأهل للدور ربع النهائي، مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا سوف تكون أولى مباريات دور الستة عشر، حيث تُقام يوم السبت 3 ديسمبر وتبدأ عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال في ثمن كأس العالم 2022 سوف يكون يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، وتبدأ تلك المباراة الهامة عند الساعة 2 عصرًا بتوقيت نيويورك أمريكا، هذا ومن المرتقب أن يشهد دور 16 من مونديال 2022 مشاركة عربية، ينتهي هذا الدور يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.