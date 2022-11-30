توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 أمريكا

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات دور 16 كأس العالم 2022 أمريكا توقيت مباريات دور 16 كأس العالم 2022 أمريكا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتأهل 16 منتخبًا من دور مجموعات مونديال قطر إلى الدور ثمن النهائي، وقد نجح منتخب أمريكا في تحقيق التأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه بوصافة المجموعة الثانية خلف منتخب إنجلترا، كما نجح منتخب السنغال في التأهل للدور القادم وصيفًا للمجموعة الأولى خلف منتخب هولندا.

توقيت مباريات دور 16 من كأس العالم 2022 أمريكا

يُقام جدول مواعيد مباريات دور 16 (ثمن نهائي) كأس العالم 2022 بتوقيت شرق أمريكا (نيويورك ونيوجيرسي) على مدار أربعة أيام بواقع مباراتين في اليوم، وبداية من هذا اليوم تبدأ مباريات خروج المغلوب والفائز يتأهل للدور ربع النهائي، مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا سوف تكون أولى مباريات دور الستة عشر، حيث تُقام يوم السبت 3 ديسمبر وتبدأ عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا.

موعد مباراة إنجلترا والسنغال في ثمن كأس العالم 2022 سوف يكون يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، وتبدأ تلك المباراة الهامة عند الساعة 2 عصرًا بتوقيت نيويورك أمريكا، هذا ومن المرتقب أن يشهد دور 16 من مونديال 2022 مشاركة عربية، ينتهي هذا الدور يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

جدول دور 16 من كأس العالم 2022 بتوقيت شرق أمريكا
المباراة الموعد في نيويورك ونيوجيرسي
السبت 3 ديسمبر 2022
مباراة الولايات المتحدة وهولندا 10 صباحًا
أول المجموعة الثالثة مع ثاني الرابعة 2 عصرًا
الأحد 4 ديسمبر 2022
أول المجموعة الرابعة مع ثاني الثالثة 10 صباحًا
مباراة إنجلترا والسنغال 2 عصرًا
الأثنين 5 ديسمبر 2022
أول المجموعة الخامسة مع ثاني السادسة 10 صباحًا
أول السابعة مع ثاني الثامنة 2 عصرًا
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022
أول المجموعة السادسة مع ثاني الخامسة 10 صباحًا
أول الثامنة مع ثاني السابعة 2 عصرًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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