توقيت مباريات كأس الخليج العربي 2023 أستراليا

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أستراليا توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أستراليا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 بتوقيت مدينة سيدني في أستراليا، حيث تترقب الجاليات العربية هناك متابعة كل مباريات العراق والكويت وقطر وسلطنة عمان ومباريات السعودية واليمن في خليجي 25، هذا وتستضيف تلك البطولة مدينة البصرة العراقية من يوم 6 حتى يوم 19 يناير 2023 الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أستراليا

المباراة الافتتاحية من جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 سوف تكون مباراة العراق وعمان يوم الجمعة 6 يناير 2023 وتبدأ عند الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا (فجر السبت)، على أن تكون المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين اليمن والسعودية صباح السبت بتوقيت سيدني.

المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي 2023 تضم العراق منظم البطولة والسعودية وعمان واليمن، المجموعة الثانية تضم البحرين حامل اللقب والكويت وقطر والإمارات، القنوات الناقلة لمباريات خليجي 25 ستكون قنوات الكأس الرياضية، قناة دبي الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، الكويتية الرياضية.

جدول مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت سيدني أستراليا
المباراة الموعد 
السبت 7 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 2.45 فجرًا
مباراة اليمن والسعودية 5.30 صباحًأ
الأحد 8 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 00.15 فجرا
مباراة الكويت وقطر 3.15 فجرا
الثلاثاء 11 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 00.15 فجرا
لعبة العراق والسعودية 3.15 فجرا
الأربعاء 12 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 00.15 فجرا
مباراة قطر والبحرين 3.15 فجرا
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 2 فجرا
مباراة عمان والسعودية 2 فجرا
السبت 14 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 2 فجرا
مباراة قطر والإمارات 2 فجرا
قبل النهائي الثلاثاء 17 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 00.15 فجرا
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 4.15 فجرا
المباراة النهائية الجمعة 20 يناير 2023
3 فجرًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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