توقيت مباريات كأس الخليج العربي 2023 أستراليا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 بتوقيت مدينة سيدني في أستراليا، حيث تترقب الجاليات العربية هناك متابعة كل مباريات العراق والكويت وقطر وسلطنة عمان ومباريات السعودية واليمن في خليجي 25، هذا وتستضيف تلك البطولة مدينة البصرة العراقية من يوم 6 حتى يوم 19 يناير 2023 الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أستراليا

المباراة الافتتاحية من جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 سوف تكون مباراة العراق وعمان يوم الجمعة 6 يناير 2023 وتبدأ عند الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا (فجر السبت)، على أن تكون المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين اليمن والسعودية صباح السبت بتوقيت سيدني.

المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي 2023 تضم العراق منظم البطولة والسعودية وعمان واليمن، المجموعة الثانية تضم البحرين حامل اللقب والكويت وقطر والإمارات، القنوات الناقلة لمباريات خليجي 25 ستكون قنوات الكأس الرياضية، قناة دبي الرياضية، قناة أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، الكويتية الرياضية.