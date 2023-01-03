توقيت مباريات كأس الخليج العربي 25/2023 سلطنة عمان

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات كأس الخليج 2023 سلطنة عمان توقيت مباريات كأس الخليج 2023 سلطنة عمان

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 بتوقيت سلطنة عمان والعاصمة مدينة مسقط، هذا وتُقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة اللعراقية من 6 حتى 19 يناير 2023، يشارك في البطولة ثمانية منتخبات خليجية، قسمت الفرعة تلك المنتخبات على مجموعتين، مجموعات كاس الخليج هي:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 سلطنة عمان

أولى مواعيد جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 (خليجي 25) ستكون يوم الجمعة 6 يناير 2023 وهي مباراة عمان والعراق وتبدأ عند الساعة 7.45 مساء بتوقيت سلطنة عمان والعاصمة مسقط، تليها مباراة اليمن والسعودية وتبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت السلطنة، مجموعة عمان في البطولة وهي المجموعة الأولى وستكون المنافسة فيها قوية للتأهل للدور نصف النهائي.

ثاني أيام جدول مباريات خليجي 25 بالبصرة سوف يشهد مباراة الإمارات والبحرين وتبدأ عند الساعة 5.15 مساء بتوقيت سلطنة عمان، وسوف تليها مباراة الكويت وقطر وتبدأ عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت مسقط، تذيع مباريات كأس الخليج 2023 قناة عمان الرياضية.

جدول مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت سلطنة عمان
المباراة الموعد بتوقيت مسقط
الجمعة 6 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 7.45 مساء
مباراة اليمن والسعودية 10.30 مساء
السبت 7 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 5.15 مساء
مباراة الكويت وقطر 8.15 مساء
الإثنين 9 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 5.15 مساء
لعبة العراق والسعودية 8.15 مساء
الثلاثاء 10 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 5.15 مساء
مباراة قطر والبحرين 8.15 مساء
الخميس 12 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 7 مساء
مباراة عمان والسعودية 7 مساء
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 7 مساء
مباراة قطر والإمارات 7 مساء
قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 5.15 مساء
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 9.15 مساء
المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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