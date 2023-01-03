توقيت مباريات كأس الخليج العربي 25/2023 سلطنة عمان

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 بتوقيت سلطنة عمان والعاصمة مدينة مسقط، هذا وتُقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة اللعراقية من 6 حتى 19 يناير 2023، يشارك في البطولة ثمانية منتخبات خليجية، قسمت الفرعة تلك المنتخبات على مجموعتين، مجموعات كاس الخليج هي:

المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.

المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 سلطنة عمان

أولى مواعيد جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 (خليجي 25) ستكون يوم الجمعة 6 يناير 2023 وهي مباراة عمان والعراق وتبدأ عند الساعة 7.45 مساء بتوقيت سلطنة عمان والعاصمة مسقط، تليها مباراة اليمن والسعودية وتبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت السلطنة، مجموعة عمان في البطولة وهي المجموعة الأولى وستكون المنافسة فيها قوية للتأهل للدور نصف النهائي.

ثاني أيام جدول مباريات خليجي 25 بالبصرة سوف يشهد مباراة الإمارات والبحرين وتبدأ عند الساعة 5.15 مساء بتوقيت سلطنة عمان، وسوف تليها مباراة الكويت وقطر وتبدأ عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت مسقط، تذيع مباريات كأس الخليج 2023 قناة عمان الرياضية.