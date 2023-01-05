توقيت مباريات كأس الخليج 2023 ألمانيا

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات كأس الخليج 2023 ألمانيا توقيت مباريات كأس الخليج 2023 ألمانيا

تتابع الجاليات العربية في ألمانيا بطولة خليجي 25 التي تستضيفها العراق ومدينة البصرة من السادس حتى التاسع عشر من شهر يناير الجاري، هذا ويسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كاس الخليج العربي 2023 بتوقيت ألمانيا ومدنها برلين وهامبورج وشتوتجارت وميونخ، مجموعة العراق في كأس الخليج هي المجموعة الأولى مع السعودية واليمن وسلطنة عمان، المجموعة الثانية تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 ألمانيا

ينطلق جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 بالمباراة الافتتاحية يوم الجمعة 6 يناير 2023 والتي تجمع العراق مع سلطنة عمان، وتبدأ عند الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا، وهي مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة سنكون على موعد مع مباراة اليمن والسعودية وتبدأ عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت برلين.

جدول مواعيد مباريات العراق في كأس الخليج العربي 2023 كما ذكرنا يبدأ بمباراة عمان الافتتاحية، مباراة العراق القادمة الثانية في خليجي 25 ستكون ضد السعودية يوم الإثنين 9 يناير، ويوم الخميس 12 يناير يختتم المنتخب العراقي دور المجموعات بمقابلة اليمن، القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج ستكون العراقية الرياضية وقنوات الكأس وقناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023 بتوقيت ألمانيا
المباراة الموعد بتوقيت برلين
الجمعة 6 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 4.45 مساء
مباراة اليمن والسعودية 7.30 مساء
السبت 7 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 2.15 مساء
مباراة الكويت وقطر 5.15 مساء
الإثنين 9 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 2.15 مساء
لعبة العراق والسعودية 5.15 مساء
الثلاثاء 10 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 2.15 مساء
مباراة قطر والبحرين 5.15 مساء
الخميس 12 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 4 مساء
مباراة عمان والسعودية 4 مساء
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 4 مساء
مباراة قطر والإمارات 4 مساء
قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 2.15 مساء
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 6.15 مساء
المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
5 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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