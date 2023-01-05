تتابع الجاليات العربية في ألمانيا بطولة خليجي 25 التي تستضيفها العراق ومدينة البصرة من السادس حتى التاسع عشر من شهر يناير الجاري، هذا ويسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كاس الخليج العربي 2023 بتوقيت ألمانيا ومدنها برلين وهامبورج وشتوتجارت وميونخ، مجموعة العراق في كأس الخليج هي المجموعة الأولى مع السعودية واليمن وسلطنة عمان، المجموعة الثانية تضم البحرين والكويت وقطر والإمارات.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 ألمانيا

ينطلق جدول مواعيد مباريات كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 بالمباراة الافتتاحية يوم الجمعة 6 يناير 2023 والتي تجمع العراق مع سلطنة عمان، وتبدأ عند الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا، وهي مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة سنكون على موعد مع مباراة اليمن والسعودية وتبدأ عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت برلين.

جدول مواعيد مباريات العراق في كأس الخليج العربي 2023 كما ذكرنا يبدأ بمباراة عمان الافتتاحية، مباراة العراق القادمة الثانية في خليجي 25 ستكون ضد السعودية يوم الإثنين 9 يناير، ويوم الخميس 12 يناير يختتم المنتخب العراقي دور المجموعات بمقابلة اليمن، القنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج ستكون العراقية الرياضية وقنوات الكأس وقناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.