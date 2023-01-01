توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أمريكا في النسخة رقم 25

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 بتوقيت شرق أمريكا ومدن نيويورك ونيوجيرسي وجورجيا وماساتشوستس وكارولينا وأوهايو، حيث توجد جاليات عربية وخليجية كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تتابع مباريات كأس الخليج العربي القادمة، تلك البطولة التي تُقام بمدينة البصرة العراقية من 6 حتى 19 يناير 2023.
توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أمريكا
تبدأ مواعيد جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 (خليجي 25) بتوقيت نيويورك ونيوجيرسي ومدن شرق أمريكا من يوم الجمعة 6 يناير 2023، المباراة الأولى ستجمع العراق مع عمان وستكون هي المباراة الافتتاحية، المباراة الثاني في اليوم الأول ستكون مباراة اليمن والسعودية، مجموعات خليجي 25 هي:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.
ثاني أيام البطولة، السبت 7 يناير 2022، المباراة الأولى سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين وتبدأ عند الساعة 8.15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني مباريات هذا اليوم سوف تكون مباراة الكويت وقطر، القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2023 ستكون كل القنوات الرياضية للدول المشاركة في البطولة.
|جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023
|المباراة
|الموعد بتوقيت نيويورك أمريكا
|الجمعة 6 يناير 2023
|مباراة العراق وعمان
|10.45 صباحًا
|مباراة اليمن والسعودية
|1.30 بعد الظهر
|السبت 7 يناير 2023
|مباراة الإمارات والبحرين
|8.15 صباحًا
|مباراة الكويت وقطر
|11.15 صباحًا
|الإثنين 9 يناير 2023
|مباراة اليمن وعمان
|8.15 صباحًا
|لعبة العراق والسعودية
|11.15 صباحًا
|الثلاثاء 10 يناير 2023
|مباراة الكويت والإمارات
|8.15 صباحًا
|مباراة قطر والبحرين
|11.15 صباحًا
|الخميس 12 يناير 2023
|مباراة العراق واليمن
|10 صباحًا
|مباراة عمان والسعودية
|10 صباحًا
|الجمعة 13 يناير 2023
|مباراة الكويت والبحرين
|10 صباحًا
|مباراة قطر والإمارات
|10 صباحًا
|قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
|أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية
|8.15 صباحًا
|أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى
|12.15 ظهرًا
|المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
|11 صباحًا