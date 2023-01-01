توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أمريكا في النسخة رقم 25

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 بتوقيت شرق أمريكا ومدن نيويورك ونيوجيرسي وجورجيا وماساتشوستس وكارولينا وأوهايو، حيث توجد جاليات عربية وخليجية كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تتابع مباريات كأس الخليج العربي القادمة، تلك البطولة التي تُقام بمدينة البصرة العراقية من 6 حتى 19 يناير 2023.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أمريكا

تبدأ مواعيد جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 (خليجي 25) بتوقيت نيويورك ونيوجيرسي ومدن شرق أمريكا من يوم الجمعة 6 يناير 2023، المباراة الأولى ستجمع العراق مع عمان وستكون هي المباراة الافتتاحية، المباراة الثاني في اليوم الأول ستكون مباراة اليمن والسعودية، مجموعات خليجي 25 هي:

المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.

المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

ثاني أيام البطولة، السبت 7 يناير 2022، المباراة الأولى سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين وتبدأ عند الساعة 8.15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني مباريات هذا اليوم سوف تكون مباراة الكويت وقطر، القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2023 ستكون كل القنوات الرياضية للدول المشاركة في البطولة.