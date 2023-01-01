توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أمريكا في النسخة رقم 25

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات كأس الخليج العربي 2023 أمريكا توقيت مباريات كأس الخليج العربي 2023 أمريكا

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 بتوقيت شرق أمريكا ومدن نيويورك ونيوجيرسي وجورجيا وماساتشوستس وكارولينا وأوهايو، حيث توجد جاليات عربية وخليجية كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تتابع مباريات كأس الخليج العربي القادمة، تلك البطولة التي تُقام بمدينة البصرة العراقية من 6 حتى 19 يناير 2023.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 أمريكا

تبدأ مواعيد جدول مباريات كأس الخليج العربي 2023 (خليجي 25) بتوقيت نيويورك ونيوجيرسي ومدن شرق أمريكا من يوم الجمعة 6 يناير 2023، المباراة الأولى ستجمع العراق مع عمان وستكون هي المباراة الافتتاحية، المباراة الثاني في اليوم الأول ستكون مباراة اليمن والسعودية، مجموعات خليجي 25 هي:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

ثاني أيام البطولة، السبت 7 يناير 2022، المباراة الأولى سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين وتبدأ عند الساعة 8.15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني مباريات هذا اليوم سوف تكون مباراة الكويت وقطر، القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2023 ستكون كل القنوات الرياضية للدول المشاركة في البطولة.

جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023
المباراة الموعد بتوقيت نيويورك أمريكا
الجمعة 6 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 10.45 صباحًا
مباراة اليمن والسعودية 1.30 بعد الظهر
السبت 7 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 8.15 صباحًا
مباراة الكويت وقطر 11.15 صباحًا
الإثنين 9 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 8.15 صباحًا
لعبة العراق والسعودية 11.15 صباحًا
الثلاثاء 10 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 8.15 صباحًا
مباراة قطر والبحرين 11.15 صباحًا
الخميس 12 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 10 صباحًا
مباراة عمان والسعودية 10 صباحًا
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 10 صباحًا
مباراة قطر والإمارات 10 صباحًا
قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 8.15 صباحًا
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 12.15 ظهرًا
المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
11 صباحًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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