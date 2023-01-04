توقيت مباريات كأس الخليج 2023 الإمارات

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات كأس الخليج 2023 الإمارات توقيت مباريات كأس الخليج 2023 الإمارات

ساعات قليلة وتنطلق بطولة خليجي 25 التي تُقام في مدينة البصرة العراقية من السادس حتى 19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت الإمارات ومدنها دبي وأبوظبي، سيشارك منتخب الإمارات في خليجي 25 ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت وقطر والبحرين، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليمن والعراق وعمان.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 الإمارات

يوم الجمعة 6 يناير 2023 يبدأ جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 ومباراتين في هذا اليوم وانطلاقة خليجي 25 هي مباراة العراق وعمان وتبدأ عند الساعة 7.45 مساء بتوقيت دبي الإمارات، المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي هي مباراة السعودية واليمن تبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

جدول مواعيد مباريات الإمارات في كأس الخليج 2023 تبدأ يوم السبت 7 يناير ومباراة هامة ضد منتخب البحرين، مباراة الإمارات الثانية القادمة في خليجي 25 ستكون ضد الكويت يوم 10 يناير، ويختتم الأبيض الإماراتي دور المجموعات بمقابلة قطر يوم الجمعة 13 يناير.

جدول مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت الإمارات
المباراة الموعد بتوقيت دبي
الجمعة 6 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 7.45 مساء
مباراة اليمن والسعودية 10.30 مساء
السبت 7 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 5.15 مساء
مباراة الكويت وقطر 8.15 مساء
الإثنين 9 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 5.15 مساء
لعبة العراق والسعودية 8.15 مساء
الثلاثاء 10 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 5.15 مساء
مباراة قطر والبحرين 8.15 مساء
الخميس 12 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 7 مساء
مباراة عمان والسعودية 7 مساء
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 7 مساء
مباراة قطر والإمارات 7 مساء
قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 5.15 مساء
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 9.15 مساء
المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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