ساعات قليلة وتنطلق بطولة خليجي 25 التي تُقام في مدينة البصرة العراقية من السادس حتى 19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت الإمارات ومدنها دبي وأبوظبي، سيشارك منتخب الإمارات في خليجي 25 ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت وقطر والبحرين، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليمن والعراق وعمان.
توقيت مباريات كأس الخليج 2023 الإمارات
يوم الجمعة 6 يناير 2023 يبدأ جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 ومباراتين في هذا اليوم وانطلاقة خليجي 25 هي مباراة العراق وعمان وتبدأ عند الساعة 7.45 مساء بتوقيت دبي الإمارات، المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي هي مباراة السعودية واليمن تبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت أبوظبي.
جدول مواعيد مباريات الإمارات في كأس الخليج 2023 تبدأ يوم السبت 7 يناير ومباراة هامة ضد منتخب البحرين، مباراة الإمارات الثانية القادمة في خليجي 25 ستكون ضد الكويت يوم 10 يناير، ويختتم الأبيض الإماراتي دور المجموعات بمقابلة قطر يوم الجمعة 13 يناير.
|جدول مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت الإمارات
|المباراة
|الموعد بتوقيت دبي
|الجمعة 6 يناير 2023
|مباراة العراق وعمان
|7.45 مساء
|مباراة اليمن والسعودية
|10.30 مساء
|السبت 7 يناير 2023
|مباراة الإمارات والبحرين
|5.15 مساء
|مباراة الكويت وقطر
|8.15 مساء
|الإثنين 9 يناير 2023
|مباراة اليمن وعمان
|5.15 مساء
|لعبة العراق والسعودية
|8.15 مساء
|الثلاثاء 10 يناير 2023
|مباراة الكويت والإمارات
|5.15 مساء
|مباراة قطر والبحرين
|8.15 مساء
|الخميس 12 يناير 2023
|مباراة العراق واليمن
|7 مساء
|مباراة عمان والسعودية
|7 مساء
|الجمعة 13 يناير 2023
|مباراة الكويت والبحرين
|7 مساء
|مباراة قطر والإمارات
|7 مساء
|قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
|أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية
|5.15 مساء
|أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى
|9.15 مساء
|المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
|8 مساء