ساعات قليلة وتنطلق بطولة خليجي 25 التي تُقام في مدينة البصرة العراقية من السادس حتى 19 يناير 2023 بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 بتوقيت الإمارات ومدنها دبي وأبوظبي، سيشارك منتخب الإمارات في خليجي 25 ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت وقطر والبحرين، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليمن والعراق وعمان.

توقيت مباريات كأس الخليج 2023 الإمارات

يوم الجمعة 6 يناير 2023 يبدأ جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 2023 ومباراتين في هذا اليوم وانطلاقة خليجي 25 هي مباراة العراق وعمان وتبدأ عند الساعة 7.45 مساء بتوقيت دبي الإمارات، المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي هي مباراة السعودية واليمن تبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

جدول مواعيد مباريات الإمارات في كأس الخليج 2023 تبدأ يوم السبت 7 يناير ومباراة هامة ضد منتخب البحرين، مباراة الإمارات الثانية القادمة في خليجي 25 ستكون ضد الكويت يوم 10 يناير، ويختتم الأبيض الإماراتي دور المجموعات بمقابلة قطر يوم الجمعة 13 يناير.