نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت جرينتش، وهو توقيت إنجلترا والعاصمة لندن، وهو توقيت المغرب ايضًا، هذا وقد دخلنا في الساعات الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، ولم يحسم التأهل بعد الجولة الثانية غير منتخب فرنسا، وتُسفر الجولة الثالثة عن 15 منتخبًا تتأهل للدور القادم (ثمن النهائي).

توقيت مباريات كأس العالم 2022 جرينتش

تبدأ مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في جدول كأس العالم 2022 بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، منتخب إنجلترا يلعب مباراة قوية ضد ويلز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم. منتخب المغرب اقترب من التأهل للدور القادم، لكن عليه على الأقل تحقيق التعادل أمام كندا يوم الخميس القادم للفوز ببطاقة التأهل. منتخب تونس عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا للتأهل لدور الستة عشر من كأس العالم 2022، مباراة تونس وفرنسا تبدأ عند الساعة 3 بتوقيت جرينتش مساء يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.