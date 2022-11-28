توقيت مباريات كأس العالم 2022 جرينتش

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباريات كأس العالم 2022 جرينتش توقيت مباريات كأس العالم 2022 جرينتش

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت جرينتش، وهو توقيت إنجلترا والعاصمة لندن، وهو توقيت المغرب ايضًا، هذا وقد دخلنا في الساعات الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، ولم يحسم التأهل بعد الجولة الثانية غير منتخب فرنسا، وتُسفر الجولة الثالثة عن 15 منتخبًا تتأهل للدور القادم (ثمن النهائي).

توقيت مباريات كأس العالم 2022 جرينتش

  1. تبدأ مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في جدول كأس العالم 2022 بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، منتخب إنجلترا يلعب مباراة قوية ضد ويلز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم.
  2. منتخب المغرب اقترب من التأهل للدور القادم، لكن عليه على الأقل تحقيق التعادل أمام كندا يوم الخميس القادم للفوز ببطاقة التأهل.
  3. منتخب تونس عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا للتأهل لدور الستة عشر من كأس العالم 2022، مباراة تونس وفرنسا تبدأ عند الساعة 3 بتوقيت جرينتش مساء يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إنجلترا – جرينتش
المباراة الموعد في لندن
يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة اليابان وكوستاريكا 10 صباحا
مباراة المغرب وبلجيكا 1 ظهرا
مباراة كرواتيا وكندا 4 مساء
مباراة إسبانيا وألمانيا 7 مساء
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة الكاميرون وصربيا 10 صباحا
مباراة غانا وكوريا 1 ظهرا
مباراة البرازيل وسويسرا 4 مساء
مباراة البرتغال وأوروجواي 7 مساء
يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
مباراة السنغال والإكوادور 3 مساء
مباراة هولندا وقطر 3 مساء
مباراة إيران وأمريكا 7 مساء
مباراة ويلز وإنجلترا 7 مساء
يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022
مباراة أستراليا والدنمارك 3 مساء
مباراة تونس وفرنسا 3 مساء
مباراة السعودية والمكسيك 7 مساء
مباراة الأرجنتين وبولندا 7 مساء
يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 
مباراة المغرب وكندا 3 مساء
مباراة كرواتيا وبلجيكا 3 مساء
مباراة اليابان وإسبانيا 7 مساء
مباراة كوستاريكا وألمانيا 7 مساء
يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022
مباراة غانا وأوروجواي 3 مساء
مباراة البرتغال وكوريا 3 مساء
مباراة البرازيل والكاميرون 7 مساء
مباراة صربيا وسويسرا 7 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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