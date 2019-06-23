توقيت مباريات كاس افريقيا اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 في دور المجموعات : القنوات الناقلة لامم افريقيا

نواصل تغطية اخبار العرس الإفريقي في الجمهورية المصرية، وننشر الان جدول مباريات امم افريقيا اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، حيث تتواصل المنافسة في البطولة بدور المجموعات، وتحديدا في الجولة الأولى، حيث تبحث المنتخبات المشاركة على تحقيق النقاط الثلاثة وتحقيق المراكز الأولى من اجل المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، وذلك بإجراء مباراة عن المجموعة الرابعة بالإضافة إلى مباراتين على المجموعة الخامسة ضمن مباريات كاس افريقيا اليوم الاثنين بالأراضي المصرية.

حيث أول مواعيد مباريات كاس افريقيا اليوم الاثنين، سوف تكون في ختام المجموعة الرابعة وذلك على أرضية إستاد السلام في محافظة القاهرة المصرية، والذي سوف يعرف إجراء مباراة ساحل العاج وجنوب افريقيا اليوم عن مجموعة المنتخب المغربي، اللقاء هذا سوف ينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف 17.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الساعة 16.30 بتوقيت القاهرة مصر.

وسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وجنوب افريقيا هي قناة بي ان سبورت bein sports max 2 وايضا max 1، في حين أن معلق المباراة هذه سوف يكون الكابتن المصري علي محمد علي من استوديهات قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية، اللقاء سوف يقوده الحكم والكابتن الجزائري مصطفى غريال.

أما ثاني مواعيد مباريات كاس افريقيا اليوم في دور المجموعات، فسوف تكون عن المجموعة الخامسة من البطولة، وذلك بقيادة الحكم الإثيوبي السيد باملاك تيسيما ويسا، الذي سوف يقود متابعة مباراة تونس وانغولا اللقاء الذي سوف يكون على أرضية ملعب إستاد السويس الجديد، وذلك إبتداءا من الساعة السابعة مساءا 19.00 بتوقيت مصر القاهرة وفي الساعة الثامنة 20.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما القناة الناقلة لمباراة تونس وانغولا مباشرة في هذه القمة الكروية، سوف تكون هي القنوات الناقلة لامم افريقيا مباشرة، ويتعلق الأمر بمجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية ماكس 1 وأيضا ماكس 2 بصوت المعلق الكبير عصام الشوالي.

في حين أن ختام جدول مباريات كاس افريقيا اليوم الاثنين 23 يونيو، فسوف يكون على أرضية إستاد السويس الجديد أيضا عن المجموعة الخامسة، حيث موعد مباراة موريتانيا ومالي اليوم، المنتخب الموريتاني في مشاركته الإفريقية الأولى يسعى إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة وكتابة التاريخ الكروي له، اللقاء سوف يبدأ في الساعة العاشرة مساءا 22.00 بتوقيت مصر القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر 23.00 بتوقيت السعودية وذلك بقيادة الحكم ندالا نغامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين أن معلق مباراة موريتانيا في مباريات امم افريقيا اليوم سوف يكون الكابتن التونسي رؤوف خليف.