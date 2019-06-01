موعدنا اليوم السبت مع مسك ختام الموسم الكروي 2018-2019 ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه نادي توتنهام، حيث تدعم كل الجماهير العربية اليوم نجمها العالمي “محمد صلاح”، لتحقيق لقب البطولة الأقوى عالميا على مستوى الأندية والفوز ببطولة الشامبيونزليج، لثاني عام على التوالي يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لنهائي دوري الأبطال، العام الماضي تعرض صلاح للإصابة في بداية المباراة أمام الريال، وخسر فريقه اللقب، لكن صلاح ونجوم الريدز يبحثون عن التتويج اليوم في مدريد.

تقام مباراة نهائي أبطال أوروبا اليوم على ملعب نادي أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، نادي ليفربول حقق بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل 5 مرات، ويبحث اليوم عن اللقب السادس، مباراة ليفربول وتوتنهام النهائية اليوم، ستكون أول مرة لنادي توتنهام اللندني يصل فيها لنهائي تلك البطولة، ويبحث من خلالها عن اللقب الأول، ليفربول وتوتنهام التقيا هذا الموسم مرتين في الدوري، وفاز الليفر في المرتين بنفس النتيجة 2-1، لم يسجل صلاح في المباراتين، وسجل فيرمينيو هدف في كل مباراة من المباراتين.

توقيت نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام النهائية اليوم من خلال قناة bein sports HD1، المعلق على المباراة رؤوف خليف، والمعلق عصام الشوالي، والمعلق الجديد عبد الصمد خوشناو، موعد نهائي أبطال أوروبا سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.