وصلت بطولة مونديال قطر إلى المحطة الأخيرة والمباراة النهائية التي تجمع المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي مع المنتخب الفرنسي بقيادة مبابي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني في أستراليا، حيث تترقب الجماهير العربية هناك موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا على اللقب الأهم في لعبة كرة القدم.

توقيت نهائي كأس العالم 2022 في أستراليا

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني أستراليا سوف تكون صباح الإثنين 19 ديسمبر، بتوقيت قطر سوف تكون مساء الأحد 18 ديسمبر 2022، تُقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل، وسيكون الملعب كامل العدد بالجماهير.

الأرجنتين حققت لقب المونديال من قبل مرتين، وهو نفس عدد مرات فوز منتخب فرنسا بهذا اللقب، ويبحث كل منتخب منهما في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت سيدني بأستراليا سوف تبدأ عند الساعة 2 فجر الإثنين 19 ديسمبر 2022.