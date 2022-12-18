توقيت نهائي كأس العالم 2022 في فرنسا

بواسطة محمود عطا الله
توقيت مباراة نهائي كأس العالم 2022 باريس فرنسا توقيت مباراة نهائي كأس العالم 2022 باريس فرنسا

يخوض منتخب فرنسا مباراة نهائي كأس العالم 2022 مساء اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 أمام نظيره الأرجنتيني، ويبحث منتخب فرنسا بقيادة مبابي وباقي النجوم عن الفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، طموح المنتخب الفرنسي تواجهه آمال أرجنتينية بقيادة المخضرم ميسي للتتويج بمونديال قطر والفوز بكاس العالم للمرة الثالثة.

توقيت نهائي كأس العالم 2022 في فرنسا

تُقام المباراة النهائية اليوم على استاد لوسيل المونديالي، والذي سيكون كامل العدد بالجماهير، يحضر المباراة النهائية أهم نجوم كرة القدم التاريخيين، وسوف يتم التتويج بعد نهاية المباراة، موعد نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت باريس عاصمة فرنسا عند الساعة 4 مساء.

منتخب فرنسا تأهل إلى مباراة نهائي المونديال بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد، وتغلبت الأرجنتين في قبل النهائي على كرواتيا بنتيجة 3-0، يذكر أن كرواتيا قد حققت المركز الثالث أمس بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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