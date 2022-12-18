يخوض منتخب فرنسا مباراة نهائي كأس العالم 2022 مساء اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 أمام نظيره الأرجنتيني، ويبحث منتخب فرنسا بقيادة مبابي وباقي النجوم عن الفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، طموح المنتخب الفرنسي تواجهه آمال أرجنتينية بقيادة المخضرم ميسي للتتويج بمونديال قطر والفوز بكاس العالم للمرة الثالثة.

توقيت نهائي كأس العالم 2022 في فرنسا

تُقام المباراة النهائية اليوم على استاد لوسيل المونديالي، والذي سيكون كامل العدد بالجماهير، يحضر المباراة النهائية أهم نجوم كرة القدم التاريخيين، وسوف يتم التتويج بعد نهاية المباراة، موعد نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت باريس عاصمة فرنسا عند الساعة 4 مساء.

منتخب فرنسا تأهل إلى مباراة نهائي المونديال بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد، وتغلبت الأرجنتين في قبل النهائي على كرواتيا بنتيجة 3-0، يذكر أن كرواتيا قد حققت المركز الثالث أمس بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف.